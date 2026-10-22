Cambios en el gabinete de Mariano Gaido: renunció la coordinadora de las obras de la Avenida Mosconi

Mariel Bruno se desempeñó hasta el 1 de octubre como subsecretaria de Infraestructura y Mantenimiento de la municipalidad de Neuquén (gentileza)

La subsecretaria de Infraestructura y Mantenimiento de la comuna, Mariel Bruno, dejó su cargo en la municipalidad de Neuquén y volvió a la provincia, en un puesto gerencial en el Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS). La renuncia al cargo se produjo a partir del 1 de octubre y se publicó ayer en el boletín oficial del municipio.

Bruno fue designada este año al frente de la ejecución de los tramos licitados de la Avenida Mosconi, que está en proceso de ampliación hasta el 2027. Integraba la planta política del gabinete municipal, en el área de Obras Públicas, desde el gobierno del ex intendente Horacio «Pechi» Quiroga y continuó durante los dos mandatos del intendente Mariano Gaido con supervisiones en el área que conduce Alejandro Nicola, de Obras, Planeamiento y Coordinación.

Consultado, Nicola confirmó el alejamiento de la funcionaria. Según pudo confirmar Río Negro, volverá al área de la provincia y se desempeñará en la Gerencia General de Ingeniería del EPAS, dedicada a la ejecución de proyectos de obras de agua y saneamiento en la provincia.

Según precisó el funcionario, en su área realizó una reestructuración interna del personal de conducción y coordinación ante esta salida de Bruno, que tenía a su cargo la supervisión y seguimiento de las obras en ejecución en la ciudad y el mantenimiento vial.

La secretaría se reestructuró con el nombramiento de un nuevo subsecretario a cargo únicamente de Mantenimiento Vial y el subsecretario de Proyectos y Planificación, Pablo Vega, quedó a cargo de las inspecciones de las obras, detalló Nicola. «La reestructuración se hizo en función de los perfiles de formación y experiencia» del personal jerárquico a su cargo, explicó Nicola, Secretario de Infraestructura y Planificación.