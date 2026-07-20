Gracias por el ejemplo

Villa Regina

Santiago Vertua

DNI 42.448.943

vertuasantiago@gmail.com

Gracias eternas por ser la mejor selección de la historia del deporte nacional, pero por sobre todas las cosas, gracias por ser ejemplo de dar todo hasta el último segundo, de no rendirse ni cuando te están pisoteando, de estar convencidos de que haciendo las cosas bien y respetando a los demás los resultados se logran, ejemplo de trabajo y esfuerzo, de meritocracia, templanza, de pragmatismo en los momentos en los que se necesita cambiar para lograr el objetivo, de demostrar que se puede unir a un grupo y a un pueblo bajo un mismo horizonte, ejemplo de pertenencia, de amor propio y amor por tu tierra, de nunca olvidarse de donde uno viene, ejemplo de saber ganar y perder, de jugar en equipo y de respetar las reglas, de no perder la esperanza, de demostrar que se puede soñar en grande. Gracias por poner al país en lo más alto, por representar los valores que debe tener una sociedad y de reclamar lo que les pertenece. Gracias por ser todos estos ejemplos para una sociedad que está madurando, creciendo y necesita ejemplos como ustedes.