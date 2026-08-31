Los libros que llegan en septiembre: regresos, nuevas voces y un mes cargado de novedades

Julián López, de regreso al río

Entre las novedades de septiembre se destaca Las iracundas, la nueva novela de Julián López, publicada por Random House. El escenario es un barco que remonta el Paraná y funciona como residencia para artistas. En la cubierta, frente al paisaje del litoral, una vieja narradora fuma y escribe cartas a Frau, su antigua amante. Esas cartas, que quizá nunca lleguen a destino, registran la travesía, los encuentros con los residentes y la tripulación, las historias sexuales y los chismes de ese pequeño mundo.

El río funciona como una presencia permanente mientras los personajes parecen avanzar hacia un destino que se vuelve cada vez más incierto. López construye una novela sobre la circulación, las comunidades artísticas, las modas y también sobre aquello que el progreso deja atrás. La deriva del barco termina convirtiéndose en una deriva literaria, amorosa y vital.

Después de una obra que se caracteriza por una lengua exuberante y personal, Las iracundas vuelve a poner en primer plano una escritura que no parece interesada en acomodarse a las velocidades ni a las formas dominantes de la narrativa contemporánea. Es, también, una novela sobre la pérdida y sobre aquello que todavía puede rescatarse de lo que parecía definitivamente naufragado.

Anagrama: regresos, nuevas voces y preguntas incómodas

Anagrama concentra en septiembre una parte importante de sus novedades. En Panorama de narrativas aparece Lo que podemos saber, de Ian McEwan, un juego metaliterario que combina sátira académica y thriller intelectual y dialoga con novelas como Pálido fuego, de Vladimir Nabokov, y Posesión, de A. S. Byatt.

También llega Las pruebas de mi inocencia, de Jonathan Coe, una novela que cruza humor, política y misterio para mirar la Gran Bretaña contemporánea desde las zonas más oscuras de su pasado.

Entre las novedades de narrativa hispánica aparece Pajaritos preñados, de Andrea Abreu, autora de Panza de burro. La nueva novela sigue a Cathaysa, una adolescente que crece en un entorno difícil, y a su padre, El Tiznado, en dos trayectorias que se separan y al mismo tiempo se reflejan.

También debuta en la narrativa Mayte Gómez Molina, ganadora del Premio Nacional de Poesía Joven Miguel Hernández en 2023. En La boca llena de trigo aborda la autoexigencia, la impostura y la precariedad de quien intenta encontrar un lugar propio.

Los ensayos de Anagrama amplían todavía más el mapa. Lo intolerable, de Enrique Díaz Álvarez, ganador del Premio Anagrama de Ensayo en 2021, indaga en la violencia y en el uso creciente de la crueldad como arma política. Gabriel Zucman propone en Por qué los multimillonarios no pagan impuestos sobre la renta y cómo vamos a ponerle fin una discusión sobre los sistemas fiscales y la concentración de la riqueza.

En otro registro, Leticia Sala se ocupa de un fenómeno mucho más cotidiano: Dame veneno que quiero vivir explora la cultura del skincare y la contradicción entre el deseo de verse bien y la sospecha de estar reproduciendo un sistema de exigencias que nadie eligió.

En Argumentos, Slavoj Žižek vuelve con Una izquierda que se atreva a decir su nombre, una serie de textos breves sobre los conflictos políticos actuales. También aparece Una filosofía de la risa, de Bernat Castany Prado, que recorre las distintas formas de la comicidad para preguntarse qué puede aportar la risa a una vida mejor.

Completa este apartado La fiesta del fin del mundo. Apocalipsis cultural en el periodo entre crisis (España, 2008-2023), de Natalia Castro Picón, Premio Anagrama de Ensayo 2025, que analiza el apocalipsis como una forma de imaginación política y no solamente como una fantasía de colapso.

La Bella Varsovia suma La vía sutil, de Aurora H. Camero, una exploración personal del deseo y de sus zonas eróticas, donde sensualidad y sexualidad aparecen estrechamente ligadas.

Baricco vuelve a la música

Alessandro Baricco regresa con Breve historia herética de la Música Clásica, publicado por Feltrinelli y traducido por Xavier González Rovira. El libro propone una historia de la música europea que intenta apartarse de la versión oficial para reconstruir el largo proceso mediante el cual los seres humanos pasaron del desconcierto ante los sonidos a la creación de algunas de las grandes obras de la música clásica.

Baricco recorre ese camino hasta Beethoven, Stravinski y otras figuras fundamentales, pero su interés no parece estar solamente en las obras maestras. Lo que intenta reconstruir es la aventura humana detrás de ellas: cómo se persiguieron los sonidos, cómo se los organizó y cómo se fue construyendo una tradición que osciló entre la idea de una armonía perteneciente al cosmos y la voluntad humana de dominarla.

El resultado es un ensayo sobre música, pero también sobre la relación entre control y libertad, entre regla e instinto, y sobre la persistente necesidad humana de encontrar una forma para aquello que, en principio, parece inexplicable.

Godot: escribir, viajar en el tiempo y volver a mirar una bandera

Ediciones Godot llega a septiembre con tres novedades que ofrecen recorridos muy diferentes. En Fiel a mi demonio, Diego Muzzio reconstruye su vida como lector y escritor para preguntarse por qué alguien decide dedicarse a la literatura y qué significa escribir cuando ya no parece posible hacer otra cosa.

El libro parte de un recuerdo de infancia: su padre le había impuesto la lectura diaria de un capítulo de Robin Hood. Poco después murió, muy joven. Aquel libro y aquella pérdida quedaron unidos en la memoria de Muzzio. Desde allí, el escritor recorre la relación entre lectura, escritura, vocación y muerte, y piensa la literatura como refugio, disciplina y forma de existencia.

Brian Clegg propone en Einstein de bolsillo. Diez lecciones breves sobre viajes en el tiempo una introducción accesible a la relatividad y a una de las ideas más persistentes de la ciencia ficción. El ensayo parte de una pregunta que parece imposible pero que la física permite formular seriamente: qué significa viajar hacia el futuro y qué condiciones deberían darse para pensar incluso en un regreso al pasado.

Por último, Bandera roja, de Henry Bell, reconstruye la historia de uno de los símbolos políticos más reconocibles de los últimos dos siglos. La bandera aparece asociada a revoluciones, movimientos obreros, guerras, resistencias y luchas sociales, desde la Comuna de París hasta la Internacional. Pero el libro no se limita a reconstruir su pasado: también plantea qué puede decir hoy ese símbolo sobre la posibilidad de imaginar un futuro.