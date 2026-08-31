Necrológicas de hoy, lunes 31 de agosto de 2026
Las necrológicas del día de hoy, lunes 31 de agosto, en Neuquén y Río Negro. Que descansen en paz.
GIOYA VDA. DE CARLINO, REINA DEL VALLE
Falleció en General Roca a los 94 años. Sus hijos: Olga y Luis. Sus hijos políticos, nietos, bisnietos y demás familiares comunican su deceso y que sus restos velados en sala «C» de Villegas 1045 recibieron sepultura ayer a las 12 en el Cementerio Parque Las Fuentes.SERVICIO: EMPRESA DINIELLO
GARRIDO, ROBERTO ISAAC
(1945-2025) Ha pasado un año desde tu partida, aún sentimos profundamente tu ausencia. Te recordamos con mucho cariño, por tu amistad, tus berrinches y tantos momentos compartidos que guardaremos siempre en nuestros corazones. Tu recuerdo sigue presente cada día. Con todo nuestro amor. Tu familia invita a amigos a compartir una misa en su memoria el día 01 de septiembre de 2026 a las 19:00 horas en la Catedral de General Roca.
Aranda De Pintos, María Dolores
31/08/2012 – 31/08/2026Lolita: Un año más de tu partida y seguís siendo parte de nuestras vidas; tu amor quedó en nuestros corazones. Tus hijos, nietos, bisnieto, hermano y familia toda.A quienes la conocieron, rogamos una oración en su memoria.
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