Río Negro analiza medidas para estatales por la morosidad

El gobierno provincial puso en su agenda la situación de endeudamiento de las familias que es una problemática que no escapa a Río Negro donde unos 85.000 coprovincianos están en esa condición.

El gobernador Alberto Weretilneck admitió que es un tema de “preocupación” en su Gobierno “porque fundamentalmente nosotros sabemos y sentimos que los salarios no alcanzan para cubrir el costo de vida, ya sea el sector público como el sector privado. Esto está absolutamente claro”, dijo ante la consulta de Diario RÍO NEGRO.

Ante ese escenario, el mandatario dijo que están “preparando una serie de medidas fundamentalmente para el sector público para los empleados estatales”. Aclaró de inmediato que no será “como han hecho otras provincias de hacerse cargo de la deuda, porque no lo podemos hacer y de hecho un banco público tampoco te lo permite, pero sí algunas alternativas que permitan que aquellos que tienen mayores dificultades hoy puedan generar un alivio”.

Aún con el foco puesto en una ayuda a los estatales en este sentido, el mandatario enumeró aspectos que considera positivos de su gestión con la actualización salarial por inflación y estadísticas como que Río Negro tiene el “tercer mejor sueldo docente del país, tenemos el cuarto mejor salario en lo que es salud, tenemos el tercer mejor salario en lo que es policía y sin embargo, si yo me pongo en el lugar de un empleado público que cobra lo que cobra, no alcanza, pero tampoco puedo dar más”.

Weretilneck no anticipó detalles del alivio que ofrecerá a los estatales, aunque dijo que no requerirá de un tratamiento legislativo, sino que podrá ser una medida propia del Ejecutivo.

En la Legislatura existe un proyecto del legislador Leandro García (PJ-Nuevo Encuentro) más amplio para generar un fondo que posibilite el financiamiento de las familias endeudadas, que hasta el momento no se trató.

Respecto a la situación de endeudamiento familiar, el mandatario admitió que existe un aumento en alquileres, servicios públicos, transporte y combustibles que afectan la economía familiar y eso “hace que hoy la gran mayoría de los trabajadores de la provincia, sean del sector privado o del público, no les alcanza”.

Weretilneck se distanció de las expresiones del presidente Javier Milei que minimizó la situación y aludió el nivel de morosidad a gastos innecesarios: “La gente no está endeudada porque se compra un televisor o porque se fue de vacaciones a Brasil, la gente está endeudada porque en la mayoría de los estudios dice que la plata alcanza hasta el día 20. Del 20 al 30 o te privas de todo o financiás de alguna manera, esto es lo que está pasando actualmente”, evaluó.