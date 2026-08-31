Lluvia y nieve en la cordillera de Neuquén y Río Negro: ¿el viento como protagonista en el Alto Valle en el inicio de Septiembre?
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa el ingreso de septiembre con un panorama sumamente inestable sobre la región. Mientras que en el Alto Valle el viento volverá a golpear con ráfagas de hasta 69 km/h y chaparrones intermitentes, las ciudades cordilleranas mantendrán precipitaciones de lluvia y nieve casi sin descanso hasta el jueves. Mirá el detalle zona por zona.
El tiempo suma inestabilidad en el inicio de septiembre sobre todo el norte patagónico. Según los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se mantendrán las condiciones frías, precipitaciones continuas en la montaña y jornadas ventosas en el Alto Valle y la costa.
El cuadro meteorológico exigirá extremar las medidas de seguridad al transitar sobre las rutas nacionales 22, 23, 40 y 237 ante el riesgo de calzada resbaladiza por acumulación de nieve, hielo y tramos con agua.
Pronóstico semanal para el Alto Valle: vientos de hasta 69 km/h y probabilidad de lluvias
En Neuquén Capital, Cipolletti, General Roca y las localidades valletanas, la semana transcurrirá con variaciones térmicas y viento marcado:
- Lunes 31 y Martes 1: comienza con máxima de 17°C y ráfagas de hasta 59 km/h. El martes bajará el termómetro con marcas de 6°C de mínima y 14°C de máxima.
- Miércoles 2: se esperan chaparrones durante la tarde/noche (probabilidad de hasta 40%) con una máxima de 17°C y ráfagas de 50 km/h.
- Jueves 3 y Viernes 4: el jueves será el día más eólico con ráfagas del sector oeste que alcanzarán los 69 km/h. El viernes mejorarán las condiciones, llegando a una máxima agradable de 19°C y viento calmo.
Lluvia y fuertes nevadas en la cordillera de Neuquén y Río Negro: cuál es el día clave
Las localidades turísticas de Neuquén y Río Negro transitarán jornadas plenamente invernales:
- Bariloche: registro continuo de lluvias y nevadas entre el lunes y el jueves. El día más frío será el miércoles con mínima de -6°C. Las ráfagas eólicas rondarán entre los 50 km/h y 69 km/h en el arranque de la semana. La mejora firme llegará recién el viernes con sol y 4°C.
- San Martín de los Andes: lluvia y nieve persistente hasta el jueves. Se aguarda una mínima de -4°C el martes y miércoles, con ráfagas de viento que alcanzarán los 69 km/h este lunes y el jueves.
- Villa La Angostura: presentará un cuadro calcado con precipitaciones de lluvia y nieve acumulada. Mínimas que caerán hasta los -4°C y ráfagas de viento de hasta 69 km/h. Despeja paulatinamente hacia el viernes.
Río Negro: el tiempo en la costa de Viedma y el Valle Medio
En el resto del territorio rionegrino, el frente inestable se sentirá con viento y tormentas aisladas:
- Viedma: comienza la semana con máximas de 13°C a 14°C y ráfagas de 59 km/h. El miércoles se aguardan lluvias y chaparrones, mientras que el viernes cerrará la semana con un ascenso térmico alcanzando los 20°C.
- Choele Choel (Valle Medio): transitará días de 14°C a 17°C de máxima. Se prevé un martes y miércoles inestable con probabilidad de lluvias hacia la noche, cerrando el viernes con sol y una máxima templada de 20°C.
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