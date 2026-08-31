Lluvia y nieve en la cordillera de Neuquén y Río Negro: ¿el viento como protagonista en el Alto Valle en el inicio de Septiembre?

El tiempo suma inestabilidad en el inicio de septiembre sobre todo el norte patagónico. Según los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se mantendrán las condiciones frías, precipitaciones continuas en la montaña y jornadas ventosas en el Alto Valle y la costa.

El cuadro meteorológico exigirá extremar las medidas de seguridad al transitar sobre las rutas nacionales 22, 23, 40 y 237 ante el riesgo de calzada resbaladiza por acumulación de nieve, hielo y tramos con agua.

Pronóstico semanal para el Alto Valle: vientos de hasta 69 km/h y probabilidad de lluvias

En Neuquén Capital, Cipolletti, General Roca y las localidades valletanas, la semana transcurrirá con variaciones térmicas y viento marcado:

Lunes 31 y Martes 1: comienza con máxima de 17°C y ráfagas de hasta 59 km/h . El martes bajará el termómetro con marcas de 6°C de mínima y 14°C de máxima .

comienza con máxima de y ráfagas de hasta . El martes bajará el termómetro con marcas de . Miércoles 2: se esperan chaparrones durante la tarde/noche (probabilidad de hasta 40%) con una máxima de 17°C y ráfagas de 50 km/h.

se esperan (probabilidad de hasta 40%) con una máxima de y ráfagas de 50 km/h. Jueves 3 y Viernes 4: el jueves será el día más eólico con ráfagas del sector oeste que alcanzarán los 69 km/h. El viernes mejorarán las condiciones, llegando a una máxima agradable de 19°C y viento calmo.

Lluvia y fuertes nevadas en la cordillera de Neuquén y Río Negro: cuál es el día clave

Las localidades turísticas de Neuquén y Río Negro transitarán jornadas plenamente invernales:

Bariloche: registro continuo de lluvias y nevadas entre el lunes y el jueves. El día más frío será el miércoles con mínima de -6°C . Las ráfagas eólicas rondarán entre los 50 km/h y 69 km/h en el arranque de la semana. La mejora firme llegará recién el viernes con sol y 4°C.

registro continuo de entre el lunes y el jueves. El día más frío será el miércoles con . Las ráfagas eólicas rondarán entre los en el arranque de la semana. La mejora firme llegará recién el viernes con sol y 4°C. San Martín de los Andes: lluvia y nieve persistente hasta el jueves. Se aguarda una mínima de -4°C el martes y miércoles , con ráfagas de viento que alcanzarán los 69 km/h este lunes y el jueves.

lluvia y nieve persistente hasta el jueves. Se aguarda una mínima de , con ráfagas de viento que este lunes y el jueves. Villa La Angostura: presentará un cuadro calcado con precipitaciones de lluvia y nieve acumulada. Mínimas que caerán hasta los -4°C y ráfagas de viento de hasta 69 km/h. Despeja paulatinamente hacia el viernes.

Río Negro: el tiempo en la costa de Viedma y el Valle Medio

En el resto del territorio rionegrino, el frente inestable se sentirá con viento y tormentas aisladas: