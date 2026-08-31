El monumento a San Martín en Neuquén seguirá en obra por unos 60 días

La escultura del monumento a San Martín y la base en la que se apoya la obra de arte no están comprometidas por la falla estructural que motivó las tareas de reparación en el centro de Neuquén capital, se informó desde el municipio capitalino. Los trabajos, contratados por 120 días la primera semana de agosto, continuarán por los problemas de infraestructura que fueron detectados en una revisión del lugar.

Según se explicó, las remodelaciones están relacionadas a fallas en la conducción pluvial y algunos problemas eléctricos que provocaban el funcionamiento intermitente de la fuente de agua que tiene el monumento a San Martín.

Con motivo de las mejoras del sistema de agua, eléctrico y los pluviales del trazado vial en las inmediaciones, se pidió una revisión de toda la estructura antes de volver a revestir, se explicó, de modo de resolver eventuales problemas, reforzar tramos o hacer recambio de cañerías.

La obra en Avenida Argentina y Roca se lleva a cabo sin interrupción del tránsito (foto Oscar Livera)

Finalmente se insistió en la inexistencia de fallas en la columna en la que se apoya la escultura que es parte del patrimonio histórico de la ciudad y lugar de referencia para los visitantes, además de ser el hito de convocatorias públicas en el casco histórico de la ciudad.

La primera semana de agosto se instaló un cerco perimetral para proteger la circulación de peatones y vehículos en la zona. La obra se lleva a cabo sin corte de calles en el cruce de la avenida Argentina a la altura de Roca o Ministro González.