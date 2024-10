¡Hacer una buena acción tiene precio!

Martín Corzo, DNI 24.109.717

Neuquén

Buenos días a todos y gracias por tantas felicitaciones que he recibido, quisiera decirles que es muy grande la frase “salvaste una vida, sos un héroe”. Agradezco a la gente que supo entender la acción que hice, evité una posible tragedia. Dios y mí viejita me iluminaron, he escuchado decir que lo lleve a la 03:30, en realidad eran las 15:30. Siento que hacer ¿lo que cualquier compañero o persona que tenga sentido común hubiera hecho en mí lugar? Tiene un precio. Yo jamás dije mí nombre y apellido, me levanto a las 3 de la madrugada porque en estos tiempos la situación laboral nuestra es difícil.

Yo jamás me quedé un celular, jamás robé a nadie con un pasaje ¿cómo puede la gente sin tener fundamentos tratarme de delincuente?

Tengo hijos y a mis compañeros también, pero hay personas que tienen la necesidad de opinar sin ni siquiera pensar que los chicos escuchan a los padres, ellos tienen compañeros en la escuela que son hijos de taxistas. Repiten lo que escuchan de sus padres, no es difícil para mí escuchar eso, nadie hace nada y si hacés algo “sos un entregador”.

Doy la cara porque no hice nada que no hubiese echo algún compañero, actué como tenía que actuar. Yo no estoy preparado psicólogicamente, para que hablen sin saber lo que a una persona que es un 0 a la izquierda para los que se olvidaron por lo menos de mí. Quizás tenía que pasar algo así para poder pedir que me ayuden un poquitito con mí salud, no es bueno llevar pólipos en el colon.

La salud y las cuentas no te esperan, no estoy sacando provecho de lo que pasé. Cuento esto porque es grande la carga emocional y la angustia tan solo pensar que hubiese pasado.

Era yo a quien iban a acusar si algo malo pasaba: él último que lo hubiese visto hubiera sido yo. Eso me angustia todos los días, perdón si dije algo malo y gracias ésa gente por tantas felicitaciones bendiciones