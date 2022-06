“Haz lo que yo digo y no lo que yo hago”, Seneca 56 DC y los concejales de Cipolletti en el 2022.



La semana pasada los cipoleños/as fuimos testigos presenciales de la desidia del estado, la degradación al extremo de las instituciones como lo es el poder legislativo local; con total desparpajo el Concejo Deliberante local trasladó a la defensora del pueblo de Rio Negro el barullo que armaron ellos mismos con los quioskeros locales y el cobro del canon por recarga de la “sube”.

Una vez mas los usuarios resignados a un servicio mediocre y triplemente subsidiado quedaron huérfanos de toda protección frente al incumplimiento de los seis ediles a los Art. 79,80 y 81 de la Carta Orgánica Municipal que contemplan la creación de la figura del Defensor/a del Pueblo Municipal en cabeza de un concejal en mandato; ¿la prohibición? Aquel/lla que asuma y cumpla con la COM no podrá ser candidato/a a intendente en la próxima elección. Parece que pesan más las ambiciones político/partidarias de alguno/as antes que, primero, cumplir para después exigir. “Haz lo que yo digo y no lo que yo hago” decía Seneca en el 56 DC, nada cambio desde entonces.

Santiago Mario Varela

DNI 26.777.443

Cipolletti