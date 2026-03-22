Héctor Vicente Godoy, joven intendente de la localidad de Las Ovejas cuya gestión dejó huellas

Nació un 5 de octubre del año 1971, en el mismo pueblo del que llegó a ser su intendente. Su mamá es Morelia del Carmen Soto y su papá José Vicente Godoy, quienes tuvieron 11 hijos/as; Vicente era el sexto hijo. En la foto lo observamos con su mamá. Ellos se dedicaron al campo y durante un tiempo tuvieron un negocio en el que los hijos ayudaban atendiendo. Héctor Vicente fue al colegio primario y secundario, ambos ubicados en Las Ovejas. Formó parte de los primeros estudiantes de la EPEA N.º 1 y fue el primer abanderado del colegio secundario. También fue el primer presidente del centro de estudiantes. A sus 17 años, mientras seguía cursando la secundaria, fue director de cultura ad honorem del Municipio de Las Ovejas. A sus 21 años ya era secretario de gobierno durante la gestión de Marta Félix.

En el año 1999, con 28 años, fue elegido por voto popular como intendente de Las Ovejas, cargo que ocupó hasta el 2007. A partir del año 2008 y hasta el año 2010 fue director de Áreas Naturales Protegidas. A partir del 2011 ejerció como concejal electo y trabajó en el Registro Civil. En el año 2015 fue nuevamente elegido como Intendente, cargo que mantuvo hasta el día de su fallecimiento el 18 de agosto de 2023. Vicente Godoy se casó en 1994 con María Luisa Medel, con quien tuvo a su hijo Eluney e hija Melina. Fue promotor de los barrios Riscos Bayos y Minas Ñuble, así como la construcción de más de 60 viviendas. Promovió la creación de instituciones: el Instituto Superior de Formación Docente N.º 16, el Centro de Interpretación Artística N.º 10, el Centro de Formación Profesional N.º 37, el Centro de Educación Física N.º 21 y las residencias estudiantiles.

También concretó la creación del Área de la Mujer y la Casa de la Mujer, generó e implementó políticas públicas que dieron origen al área municipal de Discapacidad. Promovió la construcción de la primera cancha de fútbol de césped sintético del Departamento Minas, la creación del nuevo edificio del Registro Civil, la ampliación del hospital en su primera etapa y la extensión de la red de gas en el barrio Minas Ñuble. Impulsó la ampliación de la Planta de Reserva de Gas de Hidenesa, incrementando su capacidad de almacenamiento. También trabajó para que se concrete el asfaltado del tramo de la ruta provincial 43 que une la localidad de Andacollo con Las Ovejas.

Durante su gestión también se creó la Radio Municipal FM 92.5 MHz y el Mirador La Puntilla. Gestionó la compra y posterior donación de un autobomba para la central de Bomberos Voluntarios de la localidad. El currículum de Vicente parece interminable. Participó activamente en el directorio del Ente Minas; integró el directorio de la empresa CORFONE. Promovió la incorporación de más de 100 trabajadores —hombres y mujeres— como mano de obra calificada. Logró que la localidad sea reconocida a nivel provincial como la “Tierra de las Cuatro Banderas”; recordemos que en la zona se libró la última batalla de la independencia, donde fueron derrotados los hermanos Pincheira, fieles seguidores de la corona española. Ferviente defensor de las tradiciones locales, impulsó la creación del Día de la Mujer Cantora, se creó el Festival de la Mujer Cantora.

También logró que la tradicional Fiesta de la Lana incorporara como patrimonio cultural a la cueca, pasando a denominarse “Fiesta de la Lana y la Cueca”; en virtud de ello, la localidad fue declarada Capital Provincial de la Cueca Neuquina. Promovió el reconocimiento a mujeres que formaron parte de la historia del pueblo —Irma Colombino, Feny Goransky, Nelly Quintana, Ramona Sepúlveda y Rosita Cofré, entre otras—, cuyos nombres fueron otorgados a distintas calles de la localidad. Acompañó y concretó la grabación discográfica de las cantoras locales Viviana Méndez y Teresa Contreras. Impulsó la Feria del Libro, el Festival del Mate y el Pan Casero, el Festival Gastronómico y el Festival Cervecero.

Promovió la publicación del libro “Que nada te sorprenda”, de Tino Argentino Munk, con ilustraciones del dibujante Iván Godoy, así como la obra Los Pincheira, “La aldea realista de Epulauquen”, de Isidro Belver. Durante 23 años sostuvo la convicción de lograr: la unión de las trazas de los caminos chileno-argentino y argentino-chileno, apertura del Paso Internacional Minas Ñuble, un proyecto de integración binacional de gran importancia para el desarrollo regional.

Un espíritu joven, emprendedor, visionario y muy eficiente, que engrandeció la localidad y el norte neuquino con cada acción que originó e impulsó. Su enorme legado es continuado por Marisa Antiñir a cargo de la intendencia, quien tiene la responsabilidad de continuar manteniendo el camino sembrado por Vicente Godoy. Nuestro homenaje.