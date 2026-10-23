Honradez con imprevisto final

Alejandro De Muro demuroalejandro4@gmail.com

Alcides Luna, que se desempeña como taxista, comenzó a sentir prematuros síntomas de cansancio. Así los calificó ya que su labor diaria recién promediaba y todavía no había superado los 50 años. Estacionó su auto en una calle arbolada, abrió la puerta del lado derecho y se aprestó a disfrutar de la sombra y la brisa del lugar.

Mientras reponía fuerzas se enteró, a través del informativo de una radio, de que la esposa del embajador de Francia había extraviado una cartera con dinero, documentos y una medalla de oro, de gran valor afectivo, recuerdo de su paso por una universidad parisina. Y, además, que ofrecía, a quien la encontrara una recompensa. Este detalle lo impulsó a fantasear: “¡Qué bien me vendría el dinero -si tuviera la dicha de encontrarla- para torcer la realidad de mi billetera escuálida!”

En pleno vuelo imaginativo, mientras barajaba cifras, vio junto al cordón de la arteria donde se había detenido, disimulado por hojas y salpicado por aguas turbias, el bolso en cuestión. Lo tomó y revisó su interior. Acaparó su atención, en especial, la medalla. Una pieza de arte que, por lo bella y a pesar de no ser orfebre, merecía el gran interés de su dueña por recuperarla.

Con lo hallado en su poder enfiló hacia la representación diplomática. La secretaria de la damnificada le agradeció, en un mal castellano, el gesto de honradez demostrado. Luna, poco acostumbrado a frecuentar ámbitos tan señoriales, deslizó una mueca de complacencia y alcanzó a decir casi con timidez: “No tiene por qué”.

Después de este intercambio protocolar esperó la descontada suma. En euros, por supuesto. Lamentablemente para él todo se redujo a la entrega de un voluminoso tomo con fotos de los principales atractivos turísticos de Francia. Mientras partía, con la frustración a cuestas, trató de conformarse balbuceando: “Por lo menos, tengo algo bueno para avivar el fuego del asado que prepararé el domingo…”