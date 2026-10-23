Necrológicas de hoy, viernes 23 de octubre de 2026
Las necrológicas del día de hoy, viernes 23 de octubre, en Neuquén y Río Negro. Que descansen en paz.
MARTIN VDA. DE GUSTIN, ANGELINA
Falleció en Gral. Roca a los 87 años. Sus hijos: Luis y Diego. Sus hijas políticas: Nancy Irusta y Christian Medina. Sus nietos y demás familiares comunican su deceso y que sus restos velados en Sala «A» del Cementerio PARQUE LAS FUENTES, recibieron sepultura ayer a las 11 en el mismoSERVICIO: EMPRESA DINIELLO
HERNANDEZ VDA. DE STADLER, GEORGINA
Falleció en Gral. Roca a los 86 años. Sus hijos: Graciela, Emilio y Claudia. Sus hijos políticos. Sus nietos, bisnietos y demás familiares comunican su deceso y que sus restos velados ayer de 15 a 18 en Sala «A» del Cementerio PARQUE LAS FUENTES, serán cremados hoy en el mismoSERVICIO: EMPRESA DINIELLO
GARCIA GARCIA, DANIEL CARLOS
Falleció en Neuquén el día 19 de Octubre a la edad de 70 años. CALF participa con dolor el deceso de su asociado y comunica que sus restos, velados en calle Bahia Blanca 546, serán inhumados el día 22/10 a las 9:00 hs. en el Cementerio Central de Neuquén. SERVICIO SOCIAL CALF
GHISOLFO TORRES, FRANCISCO JAVIER
Falleció en Neuquén el día 20 de Octubre a la edad de 74 años. CALF participa con dolor el deceso de su asociado y comunica que sus restos, velados en calle Godoy 522, fueron inhumados a las 18:00 hs. en el Cementerio Progreso de Neuquén. SERVICIO SOCIAL CALF
MUÑOZ, DORILA
Falleció en Neuquén el día 20 de Octubre a la edad de 77 años. CALF participa con dolor el deceso de su asociada y comunica que sus restos, velados en calle Rep. De Italia 3979, fueron inhumados a las 13:00 hs. en el Cementerio Central de Neuquén. SERVICIO SOCIAL CALF
ROLLHAUSER, EDUARDO ALBERTO
Falleció en Neuquén el día 19 de Octubre a la edad de 47 años. CALF participa con dolor el deceso de su asociado y comunica que sus restos, serán inhumados a las 15:00 hs. en el Cementerio Central de Neuquén. SERVICIO SOCIAL CALF
MASSARO, HECTOR BRUNO
CALF participa con dolor su deceso, acaecido en Neuquén a la edad de 70 años, y comunica que sus restos fueron inhumados el día 18 de octubre del 2026 a las 18 hs. en el cementerio CENTRAL de Neuquén. SERVICIO SOCIAL CALF
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