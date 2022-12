Indignado reclamo de un jubilado

Rubén Argentino Chiáppori, DNI 7.571.855

Neuquén

Quiero por este medio manifestar mi opinión pública en mi carácter de jubilado, lo que me ocurrió con un abogado previsional. En noviembre de 2021, por ausencia de mi abogada, fui al estudio de (Roberto) Barresi en Neuquén. El motivo, si me tomaba el caso de Raparación Histórica que tengo con Anses, debido al tiempo transcurrido y a mi avanzada edad. Me tomó el caso, pactamos los honorarios y en el acto me entregó un formulario de poder especial amplio a su favor y a cinco abogados más, para que lo firmara en el Juzgado de Paz. Hice la gestión, y el 9 de noviembre de 2021 se lo entregué personalmente.

Pasaron los días, los meses y no me contestaba el teléfono, si lo iba a ver al estudio me decía que lo esperara, que él me iba a avisar cuando estuviera listo. Continuaron los subterfugios de esta persona, y a los diez meses más o menos me contesta el teléfono y me dice: “ayer terminé la liquidación, se la di a mi socio para que la presente en el Juzgado Federal”. Esperé unos días más, lo llamo por teléfono y me dice que me espera en el estudio a las 16.30. En esa breve reunión me dice que tengo que esperar 4 meses más porque su socio está muy ocupado, me devuelve el poder, alguna documentación que yo le entregué (no toda) y me aconseja un abogado.

Mi reflexión: estuve en manos de alguien que no tuvo reparos en paralizarme el expediente 11 meses y hacerme un daño gratuito e injustificado.