Inestabilidad política

Juan Carlos Malgesini, DNI 4.673.429

SAN ANTONIO ESTE

Han aparecido preocupantes debilidades en la institucionalidad gubernamental. Esta vez ni los medios ensobrados por la Rosada se atreven a desmentir el quiebre infraganti de el presidente Milei y su hermana, junto a los esbirros que los acompañan en primera y segunda linea del gobierno.

Ya ni los amigos de la motosierra salen por los medios a justificar las fechorías de Milei, su hermana y los Caputo, junto a los Menem, resabios del pasado triste de un presidente y su familia que se decian peronistas.

Lo que nos esta pasando es culpa de casi todos nosotros os argentinos por confiados por creer que el kirchnerismo o la Cámpora son el peronismo.

No, el justicialismo sencillamente es la doctrina que nos dejó el general Perón y que difunde el galardonado periodista Cúneo a veces con palabras subidas de tono, pero que son verdades.

La solución rápida la tenemos en la mano, es necesario que senadores y diputados lleguen al Congreso votados inteligentemente y que se jueguen por el país y la Justicia que desde ahí debe de ser puesta por votación popular y con cambios rotativos.

Es la única salida que se me ocurre para evitar la revolución latente en el pueblo oprimido por la política internacional.