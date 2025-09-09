ESCUCHÁ RN RADIO
Cartas

Inestabilidad política

Carta de Lector

Por Carta de lector

Juan Carlos Malgesini, DNI 4.673.429

SAN ANTONIO ESTE

Han aparecido preocupantes debilidades en la institucionalidad gubernamental. Esta vez ni los medios ensobrados por la Rosada se atreven a desmentir el quiebre infraganti de el presidente Milei y su hermana, junto a los esbirros que los acompañan en primera y segunda linea del gobierno.

Ya ni los amigos de la motosierra salen por los medios a justificar las fechorías de Milei, su hermana y los Caputo, junto a los Menem, resabios del pasado triste de un presidente y su familia que se decian peronistas.

Lo que nos esta pasando es culpa de casi todos nosotros os argentinos por confiados por creer que el kirchnerismo o la Cámpora son el peronismo.

No, el justicialismo sencillamente es la doctrina que nos dejó el general Perón y que difunde el galardonado periodista Cúneo a veces con palabras subidas de tono, pero que son verdades.

La solución rápida la tenemos en la mano, es necesario que senadores y diputados lleguen al Congreso votados inteligentemente y que se jueguen por el país y la Justicia que desde ahí debe de ser puesta por votación popular y con cambios rotativos.

Es la única salida que se me ocurre para evitar la revolución latente en el pueblo oprimido por la política internacional.


Temas

Elecciones 2025

Javier Milei

