Inflación real o dibujada

Hugo Ricardo Rucci, DNI 7.578.577

GENERAL ROCA

Los datos de inflación de Javier Milei mantienen el descenso desde que asumió, alcanzando el mes de octubre un 2,7 % lo cual como todos sabemos es un bolazo o una mentira más grande que el dinosaurio descubierto en Argentina “que es el de mayor tamaño descubierto en el mundo hasta la fecha”. Osvaldo Massano Presidente de la asociación de defensa de los derechos de usuarios y consumidores (ADDUC) en un programa televisivo afirmó que el valor de la inflación revelado hace unos días “es una mentira y debería ser de entre el 5 y 6%. Además, acusó al gobierno Nacional de ejecutar un plan económico sin personas. Cuando desde lo más alto del poder se ejecutan dichos planes (sin personas adentro), l favorecen a los grupos empresarios concentrados y monopolios. Basta recordar la desregulación de precios de bienes y servicios , no hace falta recordar a quién favoreció porque todos la sabemos, pero no está de más recordarlo. A todas las empresas y grupos monopólicos que recuperaron todas sus ganancias instantáneamente, en desmedro de todo el pueblo argentino).

Massano puso como ejemplo la situación de concentración existente en la industria alimentaria. En los primeros meses del año han especulado con un alto colchón de precios en base a esta figurada y mentirosa libertad en la cual los precios ascendieron a niveles insostenibles, no teniendo ninguna relación con los costos de producción.

El presidente de la ADDUC también cuestionó la veracidad del dato que revela que una familia tipo necesita $434.620 para alimentación, cuando desde la asociación consideran que el mismo ronda entre los 700 y 900, mil pesos y si a los datos de alimentación agregamos los de servicio como luz , gas y comunicaciones, la mayoría del país, hablamos de un 75% que no llega a fin de mes. Por último, Massano mencionó que escuchó a algún funcionario del Indec decir que en el índice no se incluyen los servicios de energía gas y luz, entonces el índice es de conveniencia o mentiroso, que no refleja la realidad o lo que le pasa a la gente.