La propuesta que le hizo Daniela Celis a Thiago Medina tras acordar su separación 

Tras dos años de relación y una familia conformada, los hermanitos de la edición 2022 de Gran Hermano Thiago Medina y Daniela Celis, se separaron. El exparticipante del reality de Telefe confirmó la separación a través de una serie de videos publicados en sus redes sociales, en los que explicó los motivos que los llevaron a tomar caminos separados.

Qué dijo Thiago Medina sobre su separación de Daniela Celis

«Les vengo a contar yo antes de que se enteren por terceros. Dani y yo ya no estamos más juntos», reveló, y mencionó que decidió mudarse a unas 15 cuadras en donde su ex vive con sus nenas, para mantener el vínculo cercano.

Luego Thiago reveló: «Yo estoy bien. Nos separamos, nos dimos un tiempo y vamos a ver qué pasa, puede ser para bien o puede ser para mal», comenzó diciendo en un vivo en una conocida plataforma de streaming.

También profundizó en los motivos que los llevaron a separarse: «Nos dimos un tiempo porque no estábamos bien últimamente, no nos sentíamos bien, no nos sentíamos cómodos y la verdad que era mal para los dos. ¿Quién dejo a quién? Nadie. Lo hablamos bien y se dio así. Yo le dije que no me sentía cómodo, ella también me dijo lo que le pasaba y entre los dos lo decidimos».

La propuesta que le hizo Daniela Celis a Thiago Medina tras ponerle punto final a la pareja

En ese sentido, Medina contó cuál fue la propuesta que le hizo Daniela tras acordar su separación: «Ella en parte quería que me quede ahí con ella y las bebés, pero iba a ser lo mismo que la nada, porque íbamos a estar peleando y esas cosas. Así que conseguí esto y me vine para acá. Pero estamos bien, decimos estar bien por las bebés».

Por último, se sinceró sobre el proceso que están atravesando: «Obvio que cuesta, cuesta mucho, pero va a ser lo mejor para los dos, también para mí. Para estar un poco despejado en mi cabeza, tener mis tiempos, entender mis cosas, ir a hacer mis cosas también». Y cerró: «Ahora meterle onda, a trabajar un poco, porque estoy yendo y viniendo en bici a ver a las nenas… Hay que renovar el alquiler de vuelta. Vamos a meterle onda. Tengo que hacer cosas, laburos, tengo que laburar. Estoy buscando laburo».

Hasta el momento, Daniela Celis no se ha pronunciado en relación a este tema. Solo se limitó a repostear un video de sus fanáticos que decía: «Estamos contigo reina», con varias imágenes de su paso por Gran Hermano.