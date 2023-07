Edgardo Roberto Arca DNI 12.820.329

Viedma

No existe Inteligencia Artificial que termine con la estupidez humana, desde Albert Einstein, quien la considero infinita, hasta Carlos M. Cipolla, expresando que el mundo subestima el número de individuos estúpidos en circulación, advierte el poder de daño de la estupidez.

En Argentina, hay individuos que trabajan de sol a sol para ser “los mejores estúpidos de mundo”. Los hechos que mencionamos no salen del texto de una novela fantástica, son reales. La “privatización de un lago” y la “construcción de una pista para aviones de grandes dimensiones”, ambos controlado por capitales ingleses y ubicados en tierras patagónicas, eran considerados como los más increíbles realizados por funcionarios estúpidos.

Pero no fue así, otro acontecimiento superó la marca, me refiero a la construcción de un “radar de uso militar-científico” por la empresa LEOLABS, controlada por capitales ingleses, situado sobre la costa de Tierra del Fuego, a 600 Km de las Islas Malvinas. Cualquier estúpido sabe que un lago es una gran reserva de agua dulce, una pista extensa es para operaciones aéreas y un radar es para el control aéreo, combo que es utilizado para la intervención y control estratégico de nuestro territorio. Y todo “made in England”.

Nuestros héroes de Malvinas y gran parte de las /los argentinos patrióticamente reclamamos y luchamos por la soberanía de nuestras Islas Malvinas, Islas Sándwich, Islas Orcadas y el mar territorial, región del Atlántico Sur de aproximadamente 1.115.000 km2 usurpado por el Reino Unido. Pero existen ellos, “los estúpidos”. Si no entendés, se trata de la apropiación de nuestros recursos naturales.