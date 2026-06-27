La otra cara de ser profesional

Adrián Aguilar

DNI 14.008.147

Neuquén

Existen leyes que parecen actuar contra sus ciudadanos y que, por lo tanto, deben ser revisadas por las autoridades en beneficio de los damnificados.

La que dio origen a la caja de profesionales de la provincia de Neuquén es un caso paradigmático en ese sentido.

Una caja que debería velar por que las jubilaciones de los profesionales sea, al menos, digna, mira hacia otro lado mientras se somete a los jubilados a unas percepciones miserables, indignas.

Como ejemplo me pongo a mi mismo: recibo como jubilación menos de 130.000 pesos.

La cifra habla por si misma y calla cualquier justificación porque ante tal realidad lapidaria no lo hay. ¿Jubilación mínima? No existe para los profesionales neuquinos.

Se entiende esta situación? Se imagina el lector el dolor que causa cobrar menos de 100 dólares mes tras mes?

El gobierno neuquino debería tomar cartas en el asunto y salir en defensa de sus ciudadanos porque se está llevando un atropello perfectamente legal, pero no por eso menos cruel. Hoy somos jubilados, vulnerables, pero a no olvidar que contribuimos con nuestro trabajo a hacer grande esta provincia y merecemos el reconocimiento de una jubilación digna.

