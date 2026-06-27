Universidad del Comahue: Cristian Lopes equilibra la relación con Rolando Figueroa tras el fallo de la Corte Suprema

El rector de la Universidad Nacional del Comahue, Cristian Lopes, ratificó el nuevo rumbo de la casa de estudios tras el aval de la Corte Suprema de Justicia a la Ley de Financiamiento Universitario.

En declaraciones otorgadas a Radio UNCo CALF, la máxima autoridad académica destacó el impacto de la medida que obliga al Ejecutivo federal a actualizar los salarios y las becas estudiantiles, y señaló que «claramente le estamos demostrando al gobierno que no se puede ir en contra de una ley, que no se puede hacer cualquier cosa». Para la conducción de la UNCo, este escenario judicial brinda un aire de previsibilidad presupuestaria clave justo en el inicio del nuevo mandato institucional.

En el plano regional, Lopes busca capitalizar este impulso nacional para reordenar la agenda política local y confirmó que la semana próxima mantendrá una reunión formal con el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa. El encuentro genera fuertes expectativas en los pasillos académicos, ya que marcará el inicio formal de las relaciones bilaterales con el Ejecutivo provincial tras un período de distanciamiento. La intención del nuevo rectorado es reactivar convenios de asistencia técnica y financiamiento de proyectos conjuntos que quedaron paralizados durante el último año.

El diálogo directo entre los equipos técnicos se iniciará el próximo lunes con el objetivo de pulir los temas que integrarán la mesa principal. Lopes anticipó que concurrirá al despacho oficial acompañado por los secretarios que asumirán funciones el 1 de julio, mientras que Figueroa estará respaldado por parte de su gabinete. La meta compartida consiste en trazar un esquema de prioridades en materia de infraestructura urbana y desarrollo científico que involucre a las sedes de la universidad asentadas en el territorio neuquino.

Un acercamiento necesario tras el quiebre político

La ausencia de funcionarios del Ejecutivo provincial en el acto de asunción del nuevo rector no pasó desapercibida para los observadores políticos de la región. Al ser consultado por Radio UNCo CALF, Lopes minimizó el hecho afirmando que «de la provincia no había nadie, pero la verdad que nosotros ya el diálogo ya lo empezamos a tener», dejando en claro que la vía institucional se mantiene activa. Las tensiones previas enfriaron las relaciones institucionales y provocaron que la provincia retaceara su participación en los eventos oficiales de la universidad durante los últimos meses de la gestión saliente.

El origen del distanciamiento se remonta al quiebre político provocado por la postulación de la anterior rectora, Beatriz Gentile, como candidata a diputada nacional por Unión por la Patria. Aquella decisión electoral incomodó profundamente a Figueroa, quien consideró que la conducción de la universidad utilizaba el prestigio de la institución con fines netamente partidarios. La exposición de Gentile en la arena política nacional resintió el histórico trato neutral que la UNCo mantenía con la administración provincial de turno.

Con la renovación de autoridades en el rectorado, ambas administraciones coincidieron en la urgencia de dejar atrás las disputas electorales para priorizar la cooperación técnica. La nueva gestión universitaria busca de esta manera mostrar un perfil marcadamente institucional enfocado en la gestión académica y el diálogo plural. Cerca del gobernador ven con buenos ojos esta transición y confían en que Lopes mantendrá las prioridades universitarias al margen de las disputas de la política partidaria.

El impacto del fallo judicial y la paritaria local

Respecto a la resolución de la Corte sobre los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795, Lopes se alineó con la postura del Consejo Interuniversitario Nacional y exigió que el Gobierno de Javier Milei aplique las partidas de forma inmediata. El fallo obliga al Estado nacional a solventar un costo estimado en 1.3 billones de pesos para garantizar la actualización salarial docente y el aumento de las becas Manuel Belgrano. El rector de la UNCo aclaró en la entrevista radial que el fallo «nos deja en una situación de estar más cerca del cumplimiento de la ley de financiamiento», superando en garantías al acta acuerdo firmada a mediados de junio que fijó una recomposición escalonada del 24,33%.

En paralelo a las definiciones nacionales, el rectorado de la UNCo inició una ronda de consultas presenciales con los gremios docentes y nodocentes de la región. Durante las últimas jornadas, Lopes encabezó encuentros informativos para diseñar el cronograma de paritarias locales que regirá tras el receso invernal. La prioridad de la gestión es asegurar la paz social interna y coordinar las demandas de infraestructura edilicia más urgentes que plantearon los representantes sindicales.

El plan de contingencia de las autoridades universitarias contempla también mesas de trabajo con la Federación Universitaria del Comahue para atender la situación de los comedores y las residencias. Lopes busca consolidar el frente interno antes de que comiencen a regir las designaciones del nuevo gabinete en el Consejo Superior. El ordenamiento de las finanzas y la normalización del frente político interno asoman como los principales desafíos del rector para garantizar la regularidad del segundo cuatrimestre.