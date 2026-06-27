Necrológicas de hoy, sábado 27 de junio de 2026

ALDERETE, JUAN JOSE Falleció en Neuquén el día 25 de Junio a la edad de 75 años. CALF participa con dolor el deceso de su asociado y comunica que sus restos, serán inhumados a las 09:00hs. en el Cementerio Central de Neuquén. . SERVICIO SOCIAL CALF

Jalil, Luis (Chito) Falleció en Neuquén a los 87 años.CJ CUIDAR SALUD participa con dolor el deceso de su paciente y saluda a su familia en este doloroso momento.

JALIL, LUIS JULIAN Falleció en Neuquén el día 25 de Junio a la edad de 87 años. CALF participa con dolor el deceso de su asociado y comunica que sus restos, serán inhumados el dia 26/6/2026 a las 10:00hs. En el Cementerio Central de Neuquén. SERVICIO SOCIAL CALF

Fernandez, Haydee Con profundo dolor despedimos a la abuela de nuestra Directora y compañera de trabajo Dra. Natalia Martín, elevamos una oración para su eterno descanso.Servicio de Clínica Médica Hospital Bouquet Roldán.

SOSA, TIAGO Patagonia Pallets y sus compañeros de trabajo lamentamos su partida. Acompañamos en este doloroso momento a toda la familia expresándoles nuestras más sinceras condolencias.

MIQUEO, SARA Falleció en Neuquén el día 25 de Junio a la edad de 74 años. CALF participa con dolor el deceso de su asociada y comunica que sus restos, serán inhumados el día 27/06 a las 09:00 hs. en el Cementerio Central de Neuquén. SERVICIO SOCIAL CALF