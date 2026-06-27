Instituto Brasileño de Petróleo: «Los consumidores están mirando al gas argentino»

En una entrevista con EnergíaOn, el CEO del Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás e Biocombustíveis (IBP), Roberto Furian Ardenghy, junto a la directora ejecutiva de Gas Natural del organismo, Sylvie D’Apote, analizaron las perspectivas de la integración energética regional y el rol de los desarrollos de Vaca Muerta y aseguraron que hay un claro interés del mercado de ese país en importar gas argentino.

Los directivos explicaron que el mercado del gas en Brasil experimentó una apertura estructural. La participación de Petrobras en el sistema interconectado se redujo drásticamente. La compañía estatal pasó de controlar entre el 95% y el 99% del suministro, a un rango actual que oscila entre el 65% y el 70%.

En este nuevo escenario desregulado, los grandes consumidores industriales, como las fábricas de vidrio o el sector de fertilizantes, adquieren de forma directa su propia molécula. De este modo, gestionan de manera independiente el transporte en lugar de depender de las distribuidoras locales.

Al respecto, Silvie D’Apote explicó: «Hay una competencia y nuevas fuentes de gas son muy bienvenidas y los consumidores están mirando al gas argentino con la esperanza que sea un gas competitivo, un gas más barato».

Por tal motivo, los cargadores y clientes libres observan con expectativa la llegada del gas de Vaca Muerta. Lo consideran una alternativa clave para incorporar una fuente de abastecimiento competitiva y diversificar su matriz de proveedores.

D’Apote planteó en la reciente Conferencia Arpel 2026 de Buenos Aires, la visión del mercado brasileño.

Actualmente, el precio del gas en el city gate brasileño -punto de ingreso al sistema de distribución- se comercializa en valores vinculados al barril Brent. Los contratos públicos con las distribuidoras reflejan valores equivalentes a entre el 11% y el 14% de dicha referencia internacional.

Al evaluar los costos de producción en Argentina, los referentes del IBP calificaron los valores de la Cuenca Neuquina, como una opción comercialmente ventajosa en comparación con los parámetros brasileños.

El especialista aclaró que la ventaja en boca de pozo no es suficiente por sí misma. El verdadero condicionante para la viabilidad del negocio radica en los eslabones que componen la infraestructura de transporte hasta los centros de consumo.

El costo del gas del Presal versus Vaca Muerta

La configuración geológica de Brasil determina que su producción interna provenga fundamentalmente de yacimientos offshore en el Presal. Esta condición encarece de forma significativa los ductos de evacuación marítimos hacia la costa.

Sobre esta particularidad de los yacimientos de su país, Ardenghy detalló: «En Brasil el gas es llamamos de gas asociado. O sea, uno hace un pozo, sale petróleo y sale una parcela de gas. Y esa parcela de gas si es offshore, es aún más complicado, porque tiene que tener un ducto para llevar a tierra».

El CEO de IBP, Ardenghy, destacó la importancia del costo de transporte para que el gas argentino sea competitivo.

Asimismo, las redes de distribución existentes en los centros urbanos locales demandan altas inversiones y presentan una escala de mercado pequeña en distancias extensas. Esto genera que la porción de infraestructura represente el componente más costoso de la cadena.

«Nuestra parte de infraestructura es mucho más cara y la parte de molécula más barata, porque tenemos una infraestructura nueva, tenemos un mercado pequeño, grandes distancias, etcétera. Y la molécula, ciertamente, en Brasil es más cara que en Argentina, porque para nosotros es offshore«, concluyó.

Frente a esta realidad, el ingreso del gas argentino requerirá resolver de manera eficiente los esquemas tarifarios de transporte. Se deberán contemplar los costos logísticos tanto en el tendido interno de Argentina como en los tramos de Bolivia y el territorio brasileño.

Sobre este punto, mientras una de las alternativas que ya se evalúa en Brasil es la importación del futuro gas natural licuado (GNL) de Argentina, las vías por gasoducto podrían tener grandes avances, dado que desde Transportadora Gas del Norte (TGN) se anunció que antes de fin de año tienen previto tomar la decisión final de inversión para una obra fundamental, el ducto Tratayén – La Carlota.

Esta obra, que aún está en la etapa de diseño de ingeniería, permitiría llevar más gas desde Vaca Muerta a Córdoba y desde allí recorrer el Gasoducto Norte, que también requerirá trabajos de loops, para poder llegar con volúmenes listos para la exportación a Bolivia como primer paso y desde allí a la región de San Pablo.