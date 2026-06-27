Las razones por las que en plena cosecha, el petróleo de Vaca Muerta lideró las exportaciones

Más producción, mejor precio y más mercados, fueron las claves para el auge del petróleo.

No fue ni por una, ni por dos razones, ni tampoco una competencia entre los campos de la Pampa Húmeda y los de Vaca Muerta lo llevó a que en mayo el principal producto exportado por Argentina, en plena temporada de cosecha gruesa del agro, fuera el petróleo.



Para poner el foco sobre lo que sucedió y verlo en su correcta dimensión vale marcar que de acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (Indec) en mayo las exportaciones batieron el récord histórico desde que comenzó su registro, en 1986 y cerraron en 9.537 millones de dólares, gracias a un doble salto en cantidades (18,1%) y precios (13,9%).

Como se marcó, el principal elemento que se exportó desde el país fueron en mayo los denominados aceites crudos de petróleo, que dicho más en simple, es el petróleo tal como lo conocemos.

En detalle, las exportaciones de petróleo representaron el 12,3% del total de despachos y generaron una caja de poco más de 1.170 millones de dólares en el mes, relegando al maíz en grano al segundo puesto con un peso del 9% de las exportaciones y a la harina y pellets de extracción del aceite de soja a un tercer lugar con un peso del 8,8%, siempre contado en dólares y pese a tratarse de una cosecha que también está en valores récord.

Esto no quiere decir que Vaca Muerta ya superó en términos absolutos en exportaciones al complejo agrario argentino, sino que se trata más bien de una competencia por el producto de exportación puntual y no por el sector.

De hecho, durante los primeros cinco meses del año el petróleo lideró el podio de exportaciones del país con una porción del 9,3% del total, mientras el maíz en grano representó el 8,7% y la harina de soja el 8,1%.

Las tres vías de salida

Y en este hito el petróleo fluyó por tres puntos del país: vía oleoducto llegó a chile por el Oleoducto Trasandino (Otasa), y vía marítima lo hizo desde el complejo de Otamérica en Puerto Rosales, y desde el de Termap en Caleta Córdova.

La gran salida exportadora es Puerto Rosales, que en el primer cuatrimestre del año acumuló despachos por 26 millones de barriles. La siguió Otasa, que sumó casi 9 millones de barriles enviados a Chile hasta abril, mientras que Caleta Córdova acumuló 1,7 millones de barriles.

De esta forma, los datos de enero a abril marcan que se exportó nada menos que 37.123.580 barriles de petróleo, dando un promedio de 309.000 barriles diarios.

Pero allí es donde se encuentra la primera explicación del auge del petróleo sobre la soja y el maíz: los despachos de crudo crecieron considerablemente de forma mensual e interanual.

El dato 50% fue el incremento que registró el precio del petróleo exportado entre inicios de año y abril a raíz del efecto que generó el bloqueo del Estrecho de Ormuz.

Estos 37 millones de barriles del primer cuatrimestre del 2026 representan un salto del 30,72% sobre los 28.399.350 barriles del mismo corte del año pasado, y se dispara el incremento hasta el 77,7% en la comparación con 2024, cuando los despachos sumaron 20.882.800 barriles.

Esto marca que las exportaciones de petróleo ya venían por una senda de crecimiento en lo que hace a su cantidad, producto del auge del desarrollo de Vaca Muerta. Pero además, en este año se evidencia un impulso más: la disparada del precio del petróleo internacional del crudo que generó el conflicto en Medio Oriente.

Esto se ve claramente al observar que en febrero de este año las exportaciones de petróleo sumaron 8,1 millones de barriles justo en la previa del conflicto, pero para el mes siguiente treparon a los 9,7 millones de barriles.

El carguero Seaways Pecos fue el primer buque de gran capacidad de carga (Suezmax) que arribó a Puerto Rosales gracias a las ampliaciones realizadas.

Y se nota con más fuerza en abril cuando los despachos llegaron a los 10 millones de barriles aprovechando el salto del precio que es lo que termina de justificar el auge.

Precisamente, los 1.170 millones de dólares que se facturaron por el petróleo en mayo aprovecharon este doble efecto positivo, pues al salto en volumen se sumó el incremento de precio de los cerca de 60 dólares el barril que enero-febrero a los 90 dólares por barril que se facturaron entre abril y mayo.

Este salto en el precio no solo marca un alza del 50%, sino que también fue un gran aliciente para el convencional que venía de magros meses en los que el precio de venta prácticamente pisaba su costo de producción.

Puerto Rosales marcó un récord histórico

La gran revolución se dio en Puerto Rosales, en donde el gerente comercial de la operadora del complejo exportador Otamérica, Eduardo Carranza, reveló que la ampliación que se inauguró el año pasado ya superó el objetivo exportador de 50.000 metros cúbicos día que se había fijado al planear la obra.

Según explicó durante las recientes Jornadas de Midstream que organizó el Instituto del Petróleo y el Gas (IAPG), durante mayo los despachos desde el complejo llegaron a los 51.000 metros cúbicos diarios, es decir que se exportaron 320.000 barriles diarios solamente desde este complejo portuario.

Esto llevó al récord histórico de exportaciones de petróleo de Argentina, que aprovechando la mayor producción de Vaca Muerta y los altos precios, rozó el mes pasado los 400.000 barriles diarios, dando un total de 12 millones de barriles exportador en el mes.

Pero además esto generó no solo ventas por 1.170 millones de dólares , sino que de ese total Nación se embolsó un poco más de 93 millones de dólares en concepto de aranceles a la exportación.

Se duplicaron los destinos

Pero además del mejor precio que generó el conflicto en Medio Oriente, también se asistió a un reacomodamiento del tablero de proveedores, en el que grandes consumidores salieron a buscar una alternativa a los países que no pudieron sacar sus barriles del estrecho de Ormuz.

Esto hizo que se pudiera colocar una mayor cantidad de barriles en el mercado externo, contando en este período con despachos de petróleo a China por casi 300 millones de dólares, pero también a otros países asiáticos como Tailandia.

El incremento de las exportaciones se dio vía mar y no por oleoductos.

Claro está que Estados Unidos y Chile siguen concentrando las compras del petróleo argentino, pero más que duplicando los destinos a los que se llegaba el año pasado, contando entre ellos a Brasil, Bolivia, Australia y Países Bajos.

La apertura de estos mercados, que buscaron una alternativa al crudo bloqueado en Medio Oriente, será clave a partir de enero cuando comiencen las exportaciones desde el complejo rionegrino de Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) que sumará 180.000 barriles por día de exportaciones en su inicio, con la meta de llegar a los 700.000 en solo un año.