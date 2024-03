Ladridos extemporáneos

Hugo Ricardo Rucci, DNI 7.578.577

General Roca

A los “pichichos” que están ladrando de fondo y ensuciando mis cartas de lectores, les digo que tendrían que haber ladrado antes; ya es tarde para hacerlo, los hechos están consumados.

Yo me estoy refiriendo única y exclusivamente a la actualidad, no me pongan en un lugar donde nunca estuve, yo no defiendo lo que hizo el gobierno anterior, nunca lo hice.

Pero les comento que los que están ahora ya estuvieron antes y endeudaron al país en 45.000.000 ó 50.000.000 de dólares y no se sabe en que se gastaron, seguro que en la gente no.