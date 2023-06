Las rutas de Neuquén

Alfio José Grasso, DNI 14.462.108

San martín de los Andes

En mi caso en particular hablo de la RP 62, desde la finalización del asfalto hasta el puente sobre el río Quilquihue en la boca del río homónimo, cuyo estado es paupérrimo. La falta de mantenimiento de la traza de ripio, desde hace un par de años atrás a la fecha, lo torna prácticamente intransitable. Y no sólo en época invernal o de lluvias; está casi siempre en muy mal estado.

La excusa es variada: que están rotas las máquinas, que está muy mojado el camino, que está muy seco, etcétera. Y hablo de la ruta de ripio más transitada de la provincia. A ésta le podemos sumar la RP63, la RP19, la RP60 cuyos últimos kilómetros antes de la frontera con Chile están generalmente destrozados.

Cuesta creer que una provincia tan rica no cuente con los recursos para el mantenimiento o pavimentación de las rutas antes mencionadas. No hablamos de miles de kilómetros. Si sumamos los que mencioné anteriormente no creo que lleguen a 50 kms.

En el caso particular de la ruta 62 en el tramo antes mencionado, a mediados de febrero del 2020 ya estaban concluidos los trabajos de preparación del subrasante para volcar el pavimento flexible. La burocracia o no sé qué cosa hizo que se fueran demorando y luego llego la pandemia y todo el trabajo realizado se fue por la borda.

Hoy pedí al Sr. Jorge Catalán (por Whatsapp) de DPV si podrían pasar la motoniveladora y como respuesta recibí un improperio. Y ante otras preguntas que realicé acerca del mantenimiento de la traza asfaltada, se limitó a “clavar el visto”.

¿Hasta dónde debemos soportar los ciudadanos el maltrato y la ineficacia de los funcionarios públicos que viven de nuestros impuestos?

Desde ya gracias por publicar la carta y está a vuestra disposición el chat al que hago referencia.