Latinoamérica es un sube y baja

En muchos países latinoamericanos gobernó por mucho tiempo la derecha, extrema o no tanto, pero por los resultados electorales que se van sucediendo en muchos países, veo que no funcionó su plan. Quizás haya funcionado para unos pocos, pero un porcentaje de la población siempre sucumbió en la pobreza porque la derecha no se acordó y no pensó que hay un alto porcentaje de la población que necesita que el Estado los proteja, aunque sea por un tiempo, cosa en que la izquierda también se equivoca, porque les da demasiadas cosas a cambio de nada y si no, fíjense en Argentina.



Y es así que aparece un Kirchner, un Boric, un Lula, un Correa en Ecuador, un Petro en Colombia y hasta diría el mismísimo Chávez que se le fue la mano por la forma amarreta de gobernar y querer distribuir en toda la población un poco de lo que va quedando de Venezuela.



De Cuba, ni opino.



Analizo el por qué gana la izquierda y el por qué le cuesta tanto gobernar: porque la derecha quiere volver. Y es así que nunca se nivelan estos países (con tanta diferencia de pensamiento).



Latinoamericanos: ¿por qué ambos partidos que gobiernan cada tanto no piensan en la gente? Piensan para su conveniencia.



Es así como nunca va a cambiar. Es como un sube y baja y veo que por el nivel cada vez más bajo de educación, Latinoamérica no crecerá, diría que nunca.



Rodolfo Schroeder

DNI 13.323.173

San Martín de los Andes