Los funcionarios y sus atributos

Hugo Ricardo Rucci DNI 7.578.577

General Roca

Aclaro que no tengo nada contra Milei como persona, simplemente mis críticas son contra Milei funcionario, porque pienso que no tiene los atributos necesario para serlo.

Primero y principal porque Javier Milei no sabe nada de economía, por varios puntos o conceptos, algunos de ellos no todos detallo a continuación.

1) La teoría económica de la “Escuela Austríaca” que él adoptó y adopta como propia, no se aplica en ningún lugar del mundo. Se preguntarán ¿por qué? y les respondo: porque no sirve. Toda teoría económica (como teoría estamos hablando de números o funciones matemáticas aplicadas a la gente) se tiene de última que poder reducir a una igualdad de dos miembros. En un miembro estarían los números o funciones matemáticas aplicadas a la gente y en el otro miembro estaría la gente.

Una vez que se termine de realizar todas las operaciones matemáticas, la función tiene que quedar empatada o sea obtener una igualdad. Pues bien a la ecuación de Milei le falta un miembro, que es el más importante le falta el miembro de la gente y por lo tanto dicha ecuación es de imposible resolución o en su defecto se la podría igualar a 0 o sea sin la gente adentro, la realidad de campo nos está demostrando que Milei igualo la ecuación a 0 o sea sin la gente adentro.

2) Creo que este caso de Milei es para hacer un profundo estudio de su mente. Milei cree que el mercado sin ningún control regula todos los precios. No sabe lo que sabe todo el mundo, el mercado no regula nada y menos sin ningún tipo de control. Esto no lo cree ni un alma tan pura como la de la hermana Teresa de Calcuta. Si así fuera, o sea que la gente pague lo que está dispuesta a pagar por el producto, todos los precios serían accesibles. Pero resulta que hasta la teoría es engañosa, porque los precios que pagás lo ponen los monopolios. Si no, vean lo que está pasando en la Argentina. El funcionario Milei, en un discurso en una provincia del norte dijo “ ¡Yo soy loco pero no boludo!”. Yo creo que es las dos cosas.