Karting: Ciro Suárez y Esteban Pach, los primeros campeones de la temporada en el Prokart

Ya es historia la octava fecha del campeonato 2026 del Prokart, cuya penúltima programación se celebró el pasado fin de semana en el Autódromo de Centenario. Lo más destacado fueron las consagraciones anticipadas de Ciro Suárez y Esteban Pach, en Light 150 y en la Súper Sudam Máster, respectivamente.

En la Light 150, tras ser el más veloz en cada una de las salidas a pista, Ciro Suárez prevaleció en la final sobre Ezequiel Ochoa (+2s 861) y alcanzó el ansiado campeonato. Tercero, en gran trabajo, quedó Bautista Castro, a 4s 878 del líder.

Suárez es una de las grandes promesas del automovilismo regional, algo que ratificó en la víspera tras obtener su tercer triunfo de 2026 y conseguir el título con una fecha de anticipación. El año pasado fue bicampeón en la Junior del KCC y el Prokart, mientras que en el presente calendario pasó al asfalto y rápidamente se llevó un título.

Santiago Jara ganó por segunda vez en el campeonato de la Súper Sudam Senior.

Otro que se bañó de gloria fue Esteban Pach, en la Súper Sudam Máster. Si bien la final fue ganada por Julián Pessino, por un escaso margen de 803 milésimas, el segundo puesto fue suficiente para que el cipoleño Pach logre coronarse a falta de una carrera para el cierre.

Pablo Arango hizo la Pole, pero desde la serie prevaleció el dominio de Pessino, ganador por segunda vez en la temporada. Nada de eso fue suficiente para impedir la consagración de Pach, quien lleva cinco triunfos en el año. Tercero llegó otro cipoleño, Juan Pablo Bonoris, a 10s 853.

No menos importante resultó lo hecho por Santiago Jara, vencedor por segunda vez en el campeonato de la Súper Sudam Senior. Si bien su triunfo fue el más ajustado del fin de semana (sólo 414 milésimas), su escolta fue su compañero de equipo, Ezequiel Sala, que hizo las veces de “escudero”. Tercero fue el líder del campeonato, Facundo Bustelo.

En la Junior 125, Tomás Bruno alcanzó su tercer halago del año (segundo consecutivo) y dio un paso importante en su aspiración de ser campeón. Le ganó por 4s507 a Noah Vasicek y por más de 7 segundos a su hermano, Joaquín Bruno, duelo de la Pole y la serie preliminar.

Esteban Pach se llevó la corona en la categoría Súper Sudam Máster.

El que recuperó ilusiones de pelear por el título fue Agustín Maraschini, vencedor por tercera vez en el año en la 150 Pista. El piloto local le sacó 7s230 a Fernando Nardi y 7s945 a Juan Blanco. Por otra parte, Julián Riquelme fue segundo en pista, pero recargado con 5 segundos por falsa largada, cayendo al cuarto lugar.

También celebró ayer en Centenario el piloto Sebastián Reyes, ganador primerizo en Varilleros. El misionero Nicolás Morinigo hizo la Pole y se quedó con la serie del sábado, pero ya el domingo todo fue de Reyes, que en la final le sacó 3s829 al propio Morinigo. Muy cerca de este, llegó en el tercer lugar Eric Douglas.

En la Promocional ganó otra vez Valentín Marucci, escoltado por Cassio Lanigau y Genaro Fernández Salvioni. En tanto, en la Escuelita se impuso Benicio Benjamín Lobos, escoltado por Bautista González y Valentín Cárdenas. Por último, entre los Graduados, vencieron Leandro Cerda y Juan Blanco.

La última fecha de la temporada se correrá entre el 21 y 22 de noviembre en el Noni Erdozain de Zapala.