Río Negro licita obras por más de $2.410 millones para sumar lotes con servicios en tres localidades

Obras y servicios provinciales sobre los 112 lotes alcanzados bajo el programa de Suelo Urbano en Choele Choel. Foto: gentileza

El programa Río Negro Suelo Urbano sumo nuevas licitaciones para llevar servicios básicos a terrenos de Viedma, Mainqué y Regina, con un presupuesto total que ronda los $2.410 millones (más de US$ 1,5 millones), según la cotización del dólar del Banco Nación.

Paralelamente, el IPPV detalló obras terminadas y en ejecución, con más de dos mil inscriptos en las tres convocatorias para acceder a lotes que fueron sorteados durante el año.

Las nuevas obras: dónde se harán y cuánto cuestan

Las licitaciones dispuestas para la semana próxima forman parte del programa provincial de Suelo Urbano que busca ampliar el acceso a la vivienda mediante la instalación de servicios básicos en 548 terrenos de Viedma, Mainqué y Regina.

En Viedma, la licitación prevista para el 6 de noviembre contempla obras para 302 lotes, con un presupuesto oficial de $1.282.898.675 (US$ 835.000). El plazo de ejecución será de 300 días corridos.

Por su parte, en Villa Regina y Mainqué se proyectan obras para dotar de servicios básicos a 150 y 96 lotes, respectivamente. Ambos proyectos tendrán un plazo de ejecución de 180 días y presupuestos de alrededor de $561 millones y $566 millones.

¿Qué servicios tendrán los terrenos?

Según el organismo, las intervenciones del programa pueden incluir redes de agua y electricidad, alumbrado público, cloacas, gas y cordón cuneta, ajustándose a las necesidades de cada proyecto.

En el caso de Viedma, los terrenos ubicados en el ex penal federal del Distrito Sur, abarcarán redes de agua potable, electricidad y alumbrado público, de acuerdo a lo confirmado por el IPPV.

Cabe destacar que los servicios planteados sobre los 302 lotes son diferentes a los 265 loteos que fueron licitados durante julio y que, con estos nuevos proyectos sobre las tres localidades, se busca sumar infraestructura básica para que puedan avanzar los proyectos de urbanización.

Servicios básicos terminados y en marcha

Además de las nuevas licitaciones, el IPPV confirmó que durante 2026 finalizaron trabajos para dotar de servicios de agua, electricidad y alumbrado público a tres localidades: Choele Choel con 232 lotes, Sierra Grande con 60 y Cervantes con 36.

Mientras que en otros puntos de la provincia, las obras para sumar servicios básicos continúan en ejecución sobre 1218 lotes, incluyendo la red eléctrica de San Antonio con 232 lotes, seguida de Bariloche con 189 y ciudades como Cipolletti o Cinco Saltos, que cuentan con dos proyectos, superando el alcance de 300 terrenos cada una.

Finalmente, se destaca que la mayoría de los trabajos en ejecución corresponden a servicios básicos de saneamiento y energía que también alcanzan a Fernández Oro con 72, Sierra Grande con 59 y Aguada de Guerra con 22.

La demanda de lotes en Río Negro

Mientras se preparan las nuevas obras, el IPPV anunció los resultados de las tres convocatorias públicas para acceder a terrenos que se lanzaron a lo largo del año, donde aproximadamente, uno de cada siete inscriptos pudo acceder al beneficio.

De acuerdo al organismo, en Viedma, alrededor de 1.500 personas se inscribieron para participar de la convocatoria que permitirá adjudicar 130 terrenos dentro del proyecto de los 265 lotes, siendo la ciudad con mayor cantidad de personas registradas.

De los inscriptos 9% podrían acceder a un loteo en Viedma

En relación a ello, señalaron que la cifra resulta provisoria en tanto se están evaluando los legajos para confirmar la cantidad de postulantes que cumplen con los requisitos.

Por su parte, Choele Choel alcanzó los 493 inscriptos para una convocatoria de 112 beneficiarios, mientras que en Sierra Grande se anotaron 314 personas para acceder a 60 lotes.