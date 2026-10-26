El ITBA reunió a referentes de la industria para debatir el futuro energético en la AOG Patagonia 2026

La Argentina atraviesa un momento decisivo para su desarrollo energético. El crecimiento de Vaca Muerta, las oportunidades de exportación de gas y petróleo y la incorporación de nuevas tecnologías plantean desafíos que van mucho más allá de la producción. En ese escenario, la formación de profesionales especializados y el intercambio de experiencias entre la industria y el ámbito académico adquieren una importancia cada vez mayor.

El stand de la universidad recibió muchos visitantes en esta edición de la AOG.-

Con esa mirada, el Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA) participó de la Argentina Oil & Gas Expo Patagonia 2026, que se desarrolló en el Espacio DUAM de Neuquén. La universidad presentó su propuesta académica y generó un espacio de encuentro con profesionales, estudiantes, empresas y referentes de uno de los sectores más dinámicos de la economía argentina.

Una charla que despertó interés y acercó la experiencia de la industria



Uno de los momentos destacados de la participación del ITBA fue el panel de graduados «El sector energético: la próxima década», que se realizó el martes 20 de octubre en el Auditorio Principal de la exposición.

El encuentro tuvo como protagonistas a Fausto Caretta, Upstream Managing Director de Pan American Energy, y Juan Martín Gandolfo, Chief Operating Officer de Quintana Energy. Ambos son graduados del ITBA y desarrollaron trayectorias profesionales que los llevaron a ocupar posiciones de liderazgo en compañías vinculadas con la actividad energética.

La charla, que despertó un importante interés entre los asistentes, permitió acercar al público las experiencias de quienes conocen de primera mano los desafíos de la industria y participan de las decisiones que acompañan su transformación.



Más allá de los aspectos técnicos, uno de los principales atractivos del encuentro fue la posibilidad de conocer las experiencias profesionales de los exalumnos de la universidad. Sus recorridos permitieron poner en perspectiva cómo los conocimientos adquiridos durante la formación académica pueden proyectarse hacia distintas responsabilidades dentro de empresas de alcance nacional e internacional.

El intercambio fue valorado por el público, que encontró una oportunidad para conocer experiencias concretas, ampliar su mirada sobre el negocio energético y acercarse a las perspectivas de dos profesionales con responsabilidades estratégicas en el sector.

La coordinación estuvo a cargo de Carlos Gargiulo, ingeniero en Petróleo egresado del ITBA y director de la Especialización en Reservorios No Convencionales de la universidad, quien acompañó el desarrollo de un encuentro orientado a pensar el presente y, especialmente, el futuro de la actividad.

Vaca Muerta, exportaciones y los desafíos hacia 2035



El panel propuso una mirada sobre los próximos diez años de la industria energética argentina, en un contexto marcado por el potencial de los recursos no convencionales y la necesidad de transformar ese potencial en proyectos competitivos y sostenibles.

Entre los principales ejes planteados estuvieron la competitividad internacional de la producción, las inversiones necesarias para ampliar la infraestructura y las oportunidades que representan los proyectos de gas natural licuado (GNL).

El crecimiento de Vaca Muerta abre posibilidades para consolidar a la Argentina como uno de los proveedores energéticos de mayor relevancia internacional. Sin embargo, ese desarrollo requiere inversiones, tecnología, planificación y profesionales preparados para responder a operaciones cada vez más complejas.



La agenda también incluyó el futuro de los recursos convencionales y los campos maduros, donde la innovación tecnológica y la eficiencia operativa pueden contribuir a extender la vida productiva de los yacimientos.

De esta manera, la propuesta permitió abordar el futuro energético desde una perspectiva integral: no solamente cuánto puede producir el país, sino también qué condiciones necesita para transformar sus recursos en oportunidades de crecimiento.

El valor de compartir conocimientos y experiencias



La participación de Caretta y Gandolfo también permitió poner en primer plano el vínculo entre la formación académica y el desarrollo profesional.

Los dos ejecutivos comparten un punto de partida: su paso por las aulas del ITBA. Sus trayectorias representan ejemplos de cómo una formación especializada puede abrir caminos hacia posiciones de liderazgo y responsabilidades dentro de una industria que atraviesa constantes transformaciones.

Para quienes participaron del encuentro, conocer esas experiencias significó acercarse a una dimensión del sector energético que no siempre aparece en los debates sobre producción e inversiones: el papel de las personas, sus conocimientos, su capacidad de adaptación y las decisiones que construyen una trayectoria profesional.

En ese sentido, la charla permitió vincular los desafíos actuales de las empresas con la preparación de las nuevas generaciones de profesionales, una de las principales apuestas de la universidad.

Inteligencia artificial y nuevas habilidades para la energía



La transformación tecnológica también ocupó un lugar relevante en la propuesta del ITBA durante la exposición.

La incorporación de inteligencia artificial, el análisis de datos y las nuevas herramientas digitales están modificando la manera en que las compañías planifican sus proyectos, desarrollan sus operaciones y administran sus recursos.

Estos cambios generan nuevas demandas de formación. A los conocimientos tradicionales de ingeniería, geología y petróleo se suman competencias vinculadas con la tecnología, la gestión, el trabajo interdisciplinario y la capacidad de resolver problemas complejos.



La formación continua aparece, así, como una herramienta fundamental tanto para quienes buscan incorporarse a la industria como para los profesionales que necesitan actualizar sus conocimientos.

En este escenario, el ITBA busca fortalecer la conexión entre la enseñanza, la innovación y las necesidades concretas del sector productivo.

Una experiencia interactiva para imaginar el futuro profesional



Además del panel, la universidad contó con un stand institucional donde presentó sus carreras de grado, posgrados y programas de Educación Ejecutiva.

Uno de los atractivos fue una experiencia interactiva basada en inteligencia artificial generativa, mediante la cual los visitantes pudieron explorar visualmente su futuro profesional.

La propuesta buscó acercar la innovación tecnológica al público y mostrar cómo las nuevas herramientas pueden relacionarse con las profesiones y habilidades que tendrán protagonismo en los próximos años.

La presencia institucional también permitió generar contactos con empresas, profesionales y graduados, fortaleciendo el vínculo del ITBA con el ecosistema energético de la Patagonia.

Más de 35 años formando profesionales para la industria energética



Con más de 65 años de trayectoria y más de 35 años dedicados a la formación de profesionales para la industria de los hidrocarburos, el ITBA mantiene una estrecha relación con el desarrollo energético argentino.

La universidad, especializada en Ingeniería, Tecnología y Negocios, cuenta con 13 carreras de grado, 11 maestrías, 3 especializaciones y 4 doctorados, además de 70 programas de Educación Ejecutiva.

La oferta académica de la universidad se organiza en cuatro grandes áreas: Energía y Ambiente, Industria y Operaciones, Negocios y Estrategia, y Tecnología y Datos.

La participación en la AOG Patagonia 2026 volvió a poner de manifiesto la importancia de conectar el conocimiento académico con la experiencia de quienes trabajan y lideran proyectos en la industria.

En una región que concentra buena parte de las expectativas de crecimiento energético del país, la formación de talento, el intercambio de conocimientos y la innovación tecnológica se consolidan como herramientas fundamentales para aprovechar las oportunidades de la próxima década.