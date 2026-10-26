Generar SRL se sube al desafío de Vaca Muerta: «Para ser competitivas y estar a la altura, debemos convertirnos»

El crecimiento de Vaca Muerta abre una oportunidad para las empresas de Río Negro, pero aprovecharla requiere preparación, adaptación y nuevas formas de gestión. Así lo afirmó Lino Mocciola, socio gerente de Generar SRL, quién durante la AOG Patagonia 2026 dialogó con el Diario RÍO NEGRO acerca del crecimiento de su empresa en línea con el desarrollo del sector energético.

En este marco, el gerente sostuvo que el desarrollo energético está transformando la economía provincial y plantea el desafío a las compañías locales a prepararse para competir por nuevos contratos. «El Oil&Gas ha transformado la economía provincial. Estamos pegados a Vaca Muerta, y gracias a Dios todo ha pasado por Río Negro», opinó.

Según Mocciola, el cambio de escala de la actividad representa un cambio de paradigma para las pymes rionegrinas: señaló que se trata necesariamente de modificar el conocimiento técnico que ya tienen, sino de transformar la manera en que se organizan y se presentan ante los grandes operadores y contratistas.

«Para que las empresas de la provincia seamos competitivas y estemos a la altura de las circunstancias, debemos convertirnos», afirmó.

Para Mocciola, el cambio de escala de la actividad representa un cambio de paradigma para las pymes rionegrinas. Foto: Emiliano Ortíz.

«Hay que estar preparados»

En ese sentido, el empresario aseguró que las principales empresas del sector llamarán a las pymes que estén mejor preparadas para acompañar las obras que demandan los grandes proyectos que llevan a cabo en la actualidad.

Para ello, indicó que su empresa revisó cómo debía trabajar para responder a las demandas del sector. Aunque la firma tiene 25 años de trayectoria, hace casi dos años comenzó a avanzar en el proceso de certificación de las normas ISO, conocido como trinorma, para fortalecer sus procedimientos y mejorar su visibilidad ante las compañías de hidrocarburos.

«Hay que estar preparados», remarcó Mocciola. En ese camino, Generar integra un grupo de 27 empresas rionegrinas que ya pueden ser identificadas por principales compañías del sector para solicitar presupuestos, consultas y propuestas comerciales.

El empresario señaló que la firma comenzó a cotizar para compañías como Phoenix, AESA y Oldelval, a las que antes veía como clientes lejanos. «Estar dentro de este grupo de empresas nos permite estar en la conversación de algo que está sucediendo en Río Negro, que es muy interesante», afirmó.

Mocciola también destacó el acompañamiento de la Provincia para impulsar la adaptación de las empresas locales. «El Gobierno de Río Negro nos empuja a estar en este nivel de empresa, y ahí vamos», sostuvo.

Generar busca expandirse

Generar nació hace 25 años como empresa colaboradora de YPF Gas, con trabajos vinculados al gas licuado de petróleo (GLP) en Río Negro, Neuquén y Chubut. En sus comienzos el equipo estaba integrado por cuatro personas: dos socios y dos empleados. Hoy, la compañía tiene una estructura de 70 trabajadores rionegrinos casi permanentes y llega a unas 100 personas cuando incorpora personal eventual.

Además, sostiene una red de proveedores y servicios tercerizados que incluye empresas de soldadura y transporte, entre otras actividades necesarias para cumplir con cada proyecto. «Distribuimos trabajo a tercerizados, ya sea empresas que sueldan o hacen transporte y nos acompañan a cada desafío», explicó.

La firma está radicada en el parque industrial de General Roca, donde fue adaptando su estructura a las nuevas demandas de la industria energética. «Somos nacidos y criados en esta ciudad, pero en expansión», resumió Mocciola.

El crecimiento, aclaró, ocurre en un contexto que presenta dificultades para las pymes. «El desafío no es fácil, la economía no es tampoco, pero el equipo emprendedor de Generar de hace 25 años está presente y este desafío del Oil & Gas es lo que nos motiva», señaló.

A lo largo de su trayectoria, Generar fue incorporando especialidades a partir de las necesidades que identificó en sus clientes. Entre los servicios que desarrolló se encuentran el tracing de cañerías —sistemas que permiten mantener o controlar su temperatura— y el recubrimiento de tanques, tareas que cobran relevancia durante el invierno y en instalaciones que requieren condiciones operativas específicas.

En paralelo, la empresa también amplió su participación en el segmento de las energías renovables, con servicios en distintos parajes de Río Negro y Neuquén.

Para el gerente, las oportunidades que se abren en la provincia no se limitan a las grandes operadoras, sino que también pueden alcanzar a las pymes que logren adecuar sus procesos y capacidades para integrarse a la cadena de valor. «Todavía nos queda mucho por venir», concluyó.