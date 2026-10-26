Completaron la repotenciación del Gasoducto Cordillerano y podrán sumar 12.000 usuarios más de Río Negro, Neuquén y Chubut

La inversión total superó los $61.800 millones y la infraestructura permitirá mejorar el abastecimiento en 25 localidades de las tres provincias patagónicas. Foto: Gobierno de Río Negro.

La repotenciación del Gasoducto Cordillerano-Patagónico quedó completada este lunes con la puesta en marcha formal de la planta compresora Holdich, en Chubut. La obra permitirá incorporar hasta 12.000 nuevos usuarios al servicio de gas natural, después de años de restricciones que limitaron las conexiones domiciliarias y comerciales.

El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, participó del acto junto a su par chubutense, Ignacio Torres, intendentes de la región y autoridades de Camuzzi. La inversión total superó los $61.800 millones y la infraestructura permitirá mejorar el abastecimiento en 25 localidades de las tres provincias patagónicas.

Según informó Camuzzi, las restricciones para habilitar nuevas conexiones se levantaron a comienzos de 2026 y, desde entonces, más de 3.500 usuarios de las tres provincias se incorporaron al servicio de gas natural.

El «fin de las restricciones de gas» en Río Negro, Neuquén y Chubut

«No vamos a tener más restricciones. A partir de ahora, entre los municipios, con Camuzzi y la Provincia vamos a llevar el gas a todos los barrios y a todas las ciudades», afirmó Weretilneck durante la actividad.

El gobernador destacó que la mayor capacidad energética permitirá avanzar con nuevas conexiones y acompañar el crecimiento de comercios, industrias y emprendimientos turísticos en las localidades alcanzadas por el sistema.

“Es histórico para la Patagonia, para Chubut, para Río Negro y Neuquén. Estamos en la planta compresora de esta megaobra que lleva el gas desde Chubut a El Bolsón, Bariloche, Pilcaniyeu, Comallo e Ingeniero Jacobacci. No vamos a tener más restricciones”. Alberto Weretilneck, gobernador de Río Negro.

La repotenciación del Sistema Cordillerano-Patagónico incluyó cuatro intervenciones: la construcción de una nueva planta compresora en Alto Río Senguer, la ampliación de la capacidad de la planta existente en Gobernador Costa, la construcción de otra instalación en Holdich y la interconexión con el Gasoducto General San Martín.

En conjunto, las intervenciones permitirán incrementar en 300.000 metros cúbicos diarios la capacidad de transporte, hasta alcanzar los 3,1 millones de metros cúbicos diarios durante los picos de consumo invernal.

El Sistema Cordillerano-Patagónico abastece actualmente a más de 125.000 usuarios distribuidos en 25 localidades de Río Negro, Chubut y Neuquén. La ampliación de su capacidad de transporte permitirá habilitar nuevas conexiones en una región donde las bajas temperaturas y la demanda energética durante el invierno hacen del gas natural un servicio esencial.

La ampliación del sistema también tiene un esquema de financiamiento que impactará en las facturas de gas. En septiembre, el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad formalizó un cargo específico para más de 126.000 usuarios de 25 localidades de Río Negro, Neuquén y Chubut, destinado a repagar los créditos que Camuzzi obtuvo del Banco Provincia del Neuquén y del Banco del Chubut para financiar parte de las obras. El monto se calculará como un 35% del cargo fijo de cada categoría tarifaria y los fondos se destinarán al pago de esos compromisos.

Las obras de ampliación de gas en Río Negro

Según indicó el Gobierno de Río Negro, la Provincia impulsa ampliaciones de las redes de distribución para aprovechar la nueva capacidad del sistema y extender el servicio a más hogares.

En Bariloche, se trabaja en un refuerzo de gas en la zona este que permitirá abastecer al nuevo edificio del Hospital Zonal Ramón Carrillo y generar capacidad para incorporar hasta 6.500 usuarios. También se proyectan ampliaciones en distintos barrios de la ciudad.

En El Bolsón, se contrató la segunda etapa de ampliación de la red en el barrio Luján, que permitirá llegar a 80 familias. En Pilcaniyeu, se licitó una obra para incorporar 45 hogares, mientras que en Comallo se avanza con trabajos destinados a otras 40 familias.

Por su parte, en Jacobacci se firmó una ampliación de la red que beneficiará a 95 familias y se proyectan nuevas extensiones para otros sectores de la localidad.

La finalización de la repotenciación representa un avance para el abastecimiento de gas en la Patagonia. El desafío será continuar con las obras de distribución para que la mayor capacidad de transporte se traduzca en nuevas conexiones domiciliarias y comerciales.