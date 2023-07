Los peligros del monóxido

Horacio Fernández, DNI 7.564.529

GENERAL ROCA

El monóxido de carbono es un gas inodoro, incoloro y altamente tóxico. Puede causar la muerte cuando se respira en niveles elevados. Se produce por la combustión deficiente (disminución del oxígeno) de sustancias como gas, gasolina, querosene, carbón, petróleo, tabaco o madera.

Las chimeneas, las calderas, los calentadores de agua o calefactores y los aparatos domésticos que queman combustible, como las estufas u hornallas de la cocina o los calentadores a querosene, también pueden producirlo si no están funcionando bien. Los vehículos con el motor encendido también lo despiden.

Todos en casa tenemos un calefón, una estufa, una cocina, otros para defenderse del frío tienen braseros. son muy peligrosos, porque si estos aparatos tienen una mala combustión producen el monóxido de carbono, que nos puede matar, se desprende y como es un gas no lo vemos, no tiene olor y no tiene color y no nos avisa que lo estamos respirando.

¿Cuándo es una mala combustión?

Una buena combustión se produce con un buen combustible y con buena presencia de oxígeno. Pero en la noche, en casa, todos durmiendo, el oxígeno comienza a gastarse y ahí aparece el monóxido de carbono.

Algunos consejos:

· La llama de los artefactos debe ser siempre azul, no amarilla.

· Dejar siempre una ventana abierta (ventilamos), por la noche.

· Controlar si se puede, los equipos una vez al año.

Tomemos precauciones. Ofrezco un taller de combustión (muy fácil, con experiencias, gratuito), para docentes de nivel primario y secundario, necesitamos que se propague esta información es fundamental y creo nuestra responsabilidad divulgarlo. Hoy en el diario tenemos malas noticias, dos chicos fueron víctimas del monóxido. Con mucho cariño.