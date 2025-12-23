Los políticos se apoderan de CALF

Ricardo Dougall

DNI 10.532.537

Hace 23 años escribí mi primera carta de lectores al Diario Río Negro cuyo título fue: Corrupción o estupidez, donde denunciaba maniobras poco claras en un expediente referido a la construcción de la terminal de ómnibus (ETON).

Hoy vuelvo a hacerlo, esta vez denunciando el arrebato de nuestra cooperativa CALF de la ciudad de Neuquén a manos de los políticos de turno.

Se supone que las cooperativas, de cualquier índole, son instrumentos de participación ciudadana creadas con un fin preciso, en este caso proveer de energía eléctrica a nuestra ciudad.

Sin embargo las autoridades actuales con un fin previamente estudiado, han cercenado la posibilidad de participación del vecino estableciendo reglas de muy difícil cumplimiento, complicando dicha posibilidad.

Entiendo yo que este debe ser el primer caso del cooperativismo donde para intervenir en la renovación de autoridades se debe pagar para hacerlo!

Todo esto apadrinado por el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) quien debe velar por el buen funcionamiento de las instituciones, la Sindicatura municipal que debe controlar los contratos de concesión, el Concejo Deliberante, el intendente y hasta el gobernador de la provincia.

Ante tal panorama, donde el municipio, la provincia y CALF constituyeron una sociedad poderosa, que no representa a la totalidad de los socios, los vecinos de la ciudad debemos participar en política, pero de la buena, con vocación de servicio!

La oportunidad serán las próximas elecciones municipales donde se renuevan la totalidad de los concejales.

Está visto que las 12.000 firmas presentadas en el concejo no fueron tenidas en cuenta por nuestros “representantes”. Por lo tanto, ese es el ámbito donde deberemos actuar ya que la desventaja que tenemos es enorme en estas condiciones.

¡Seremos David venciendo a Goliat!

Y sí, somos inocentes. Por eso la fecha de las elecciones en CALF son el 28 de diciembre.