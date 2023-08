Maestros y las protestas

Hugo Modesto Izurdiaga, DNI 11.604.534

Buenos Aires

“Quien no vive para servir, no sirve para vivir” (Madre Teresa de Calcuta).

Los maestros y una protesta gremial, que deja en evidencia que solo fue un paro político. Luego de finalizada las vacaciones de invierno, el sindicato kirchnerista, Ademys, que agrupa a los docentes de la ciudad de Buenos Aires, realizó el paro número 12, en lo que va del 2023.

Una medida de fuerza que llevaron a cabo, al no recibir el bono extraordinario de 60 mil pesos, que el Gobierno porteño otorga a los que nunca faltaron, durante los primeros seis meses del año.

El premio a la asistencia es ofrecido por los empleadores como motivación.

“Quien no cumple con sus obligaciones… no tiene derecho al pataleo”.

¿Los derechos de los niños quien los defiende?

Estuvieron 2 años sin escuela debido a la pandemia. Los chicos no se quejan, no protestan, no marchan, no reclaman, no tiene voto.

El mencionado gremio debería dejar de pensar únicamente en sus propios intereses personales y preocuparse por brindar una buena enseñanza. Desistir de hacer paros y ser más empático con los demás, será la más clara demostración, de que se preocupan y aman a sus alumnos.

“El principio de la educación es predicar con el ejemplo”(Jacques Turgot)