Hugo Ricardo Rucci , DNI 7.578.577

General Roca

Le comento a la Señora Intendente de General Roca que nunca tuve un accidente en mi vida, nunca choqué, no tuve nunca una situación de riesgo con ningún automóvil, motociclista, ciclista o peatón y a escasos 50 metros de mi casa casi me mata un auto, el impacto me hizo caer sobre el asfalto lo que provoco que me diera un fuerte golpe en la nuca. Me salvé de milagro, ocurrió en la intersección de las calles España y Rodhe motivo por el cual estuve más de 20 días internado, 7 de ellos en terapia intensiva y en total más de dos meses y medios en cama y con recuperación (asistido) en mi casa.

Todavía persisten algunas secuelas que me dejó el mismo, el automóvil circulaba por Rodhe seguramente miró hacia el sur sentido del que vienen los autos y cuando dobló por España ya me tenía encima y no tuvo tiempo de reaccionar (aclaro que yo crucé correctamente por la esquina), ahora hago el cruce a mitad de cuadra de esa manera veo el tráfico venir de frente.

Por lo comentado y siendo que la ciudad de General Roca es una de las que más automóviles tiene por habitante donde es muy difícil desplazarse caminando o en automóvil creo que sería oportuno que la Municipalidad de la Ciudad considerara de manera urgente la instalación de semáforos para peatones con indicación en segundos del tiempo restante para el cambio del mismo en los cruces peatonales de las rotondas, en las calles que tienen habilitado el giro a la izquierda y las arterias muy transitadas entendiendo que la vida humana no tiene ningún precio la inversión que se efectúe en ella estaría amortizada de antemano.