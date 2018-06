Lamentablemente en la vida, nada es fácil. Debemos tratar de hacer nuestro futuro. Tan rápido pasa que ni nos damos cuenta. No sabemos si la vida nos empuja o nos lleva por delante. Entonces debemos aprovechar cada instante. ¿Qué nos llevaremos al cajón? Nada. Entonces sembremos en esta tierra algo para que nos recuerden y sino, habremos pasado inútilmente. Tienes facilidad de palabra escrita ¿No has pensado en escribir un libro? Es un hermoso escape al encierro que todos tenemos. Con el sobrevivir no tenemos felicidad. Pero ¿qué es la felicidad? Todos la entienden de diferente manera. Cuando jóvenes, una chica, con quien pasar un momento divertido. En esos tiempos el hombre es como el pajarito, se sube y baja enseguida. ¿Y la pájara?

Ana S Carrasco

5.758.275