Neuquén: basta de asfalto

Hernán Caire, DNI 17.537.789

Neuquén

Sr. intendente Mariano Gaido: he presentado desde el principio de su gestión muchas notas dirigidas a Ud. y no solo nunca me contestaron sino que perdieron los expedientes, hace años que vengo advirtiendo sobre el cambio climático que hoy lo tenemos encima de nuestras cabezas.

Hablando de cabezas ud que tiene un buen tamaño debería pensar que todo lo invertido en asfalto tendría que ir a riego y plantar arboles que es lo único que nos va a mitigar las altas temperaturas que sufre nuestro planeta. Si bien el asfalto mejora el bienestar de la gente, es mucho mas importante la salud pues los arboles nos liberan de la contaminación entre otras cosas.

Le doy un claro ejemplo el parque norte sufre muchas veces la falta de agua pues se rompen las bombas y no hay repuestos ni reemplazo, esto es una mínima inversión comparada con los millones que se destinan a cosas secundarias, por favor que sus asesores se fijen toda la falta de verde que esta ausente en la ciudad, que llenen todo de verde (no con macetas), sino con riego y arboles y digo primero riego pues la mayoría de los arbolitos que plantaron se están secando por falta de agua.

Tome conciencia Sr. Gaido en usted esta la responsabilidad de dar vuelta las inversiones y dirigirlas a la saludo de la gente que como todos sabemos es la prevención, y con más cantidad de verde se pueden prevenir muchísimas enfermedades que el asfalto no solo no las remedia sino por el contrario aumenta la temperatura global.

Sin otro particular saluda a Ud. muy cordialmente,