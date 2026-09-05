Neuquén, incomparable

Dr. Héctor Luis Manchini. Abogado – Ex Juez. DNI 7779947

ZAPALA

Hace 60 años cuando solo tenía 20 llegué a Neuquén a cumplir el servicio militar obligatorio. El tren repleto de reclutas llegó siendo aún de noche y un cielo pleno de estrellas iluminaba intensamente la larga fila que nos llevó hasta el batallón de ingenieros 181 donde rapada mediante nos distribuyeron en las compañías que ocuparíamos durante un año de nuestras vidas a cumplir con la patria construyendo puentes en el interior neuquino.

Neuquén era una ciudad hermosa con detalles como los que destaca Berbel, «Las bardas estaban tan lejos del centro» y como el crecimiento sin pausas «borró los pasos de mi juventud», por eso para atenuar lo inevitable hoy la recuerdo y con sus domingos festivos, tardes de puro sol y amaneceres inolvidables, damas bellas y el bullicio que ya exhibía una pizca de la relevancia que hoy se ha concretado.

Aprovecho este rapto de nostalgia para sugerir que se repiense la posibilidad de que el servicio militar obligatorio vuelva a ser a los que lo cumplimos nos dejó solo cosas buenas, amigos con los que aún nos vemos y una conducta forjada en la disciplina y el respeto.

Tuve la suerte de volver, trabajé en el interior Zapala, Cutral Co, Huincul, Chos Malal, San Martín de los Andes y cuanto lugar me requirió con la inspiración de Berbel y Larralde.

