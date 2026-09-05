Tren del Valle hacia Roca: las tres formaciones que prepara Río Negro y cómo será el nuevo servicio

El primer paso tiene una fecha de referencia: el 1 de diciembre. Durante el aniversario de Roca, el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, anunció esa fecha para el inicio de la nueva etapa del «Tren Patagónico del Valle«, que tendrá como primera instancia la continuidad del recorrido actual entre Neuquén y Cipolletti, y activar el servicio entre Cipolletti y Roca.

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, el ministro de Obras Públicas, Alejandro Echarren explicó que para diciembre está garantizado mantener el recorrido actual entre Neuquén y Cipolletti en manos de Tren Patagónico. La llegada hasta Roca también se espera para diciembre, sin embargo dependerá del avance de las obras, la incorporación de las nuevas formaciones y las pruebas operativas, por lo que ese tramo todavía no tiene una fecha definitiva.

“Lo que tenés garantizado es que a partir del primero vas a tener el servicio actual. Si para esa fecha podemos incorporar hasta Roca, bienvenido sea. Si no, será un poco más adelante», Alejandro Echarren, Ministro de Obras Públicas de Río Negro.

La ampliación hacia el Este del Alto Valle se plantea como la primera etapa de un proyecto mayor. El esquema presentado por la Provincia contempla recuperar el recorrido Cipolletti-Roca, de unos 30 kilómetros, y luego avanzar sobre el tramo hasta Chichinales. En total, el corredor proyectado entre Cipolletti y Chichinales alcanza los 93,8 kilómetros y 13 estaciones.

Tren Patagónico del Valle: tres formaciones, cuatro servicios y una etapa de pruebas

La diferencia estará dada por el material rodante. El recorrido Neuquén-Cipolletti continuará con las duplas que ya están en funcionamiento, mientras que para avanzar con el servicio entre Cipolletti-Roca se incorporarán tres nuevas formaciones que la Provincia trabaja para sumar al esquema operativo: Tripla CML Materfer, Dupla Duplas MTF y Materfer Tripla CAF-593 RENFE.

La planificación inicial contempla cuatro servicios diarios entre Cipolletti y Roca, aunque esa frecuencia no será definitiva ya que se podría ampliar por la demanda. Según explicó Echarren, la Provincia deberá probar el funcionamiento del recorrido, medir los tiempos de viaje y observar la demanda antes de definir cómo quedará el esquema. Los horarios también estarán sujetos a las pruebas y a la demanda, con especial atención a los momentos pico de traslado, como la mañana y el mediodía, y deberán coordinarse además con la circulación del tren de cargas.

Las nuevas unidades están pensadas para reforzar esa capacidad. Según la información presentada por la Provincia, las formaciones tendrán una capacidad de entre 180 y 200 pasajeros, además de aire acondicionado e internet. La inversión prevista para cada una ronda el millón de dólares, de acuerdo con los datos expuestos durante el proceso de planificación.

Pasajeros 200 es la capacidad máxima que tendrán cada una de las nuevas formaciones según Provincia.

El corredor tiene además una demanda potencial importante. Un relevamiento incluido en el proyecto contabilizó 8.421 estudiantes que se movilizan entre ciudades y determinó que el 97,3% de los viajes interurbanos diarios de estudiantes de Río Negro se concentra en el corredor Alto Valle-Neuquén. Solo entre Cipolletti y Neuquén se registran 1.285 estudiantes por día, identificados como el corredor de mayor demanda.

El servicio actual del corredor norte contempla 16 servicios diarios entre Neuquén y Plottier, mientras que el tramo Cipolletti-Neuquén cuenta con cuatro frecuencias por día. También se realizan cuatro servicios diarios entre el apeadero Barrio Unión y Plottier y uno entre Neuquén y el Aeropuerto. El recorrido entre Cipolletti y Plottier demanda 1 hora y 10 minutos.

Plottier-Cipolletti 1 h 10 min Es el tiempo estimado que demanda actualmente el recorrido.

Antes de poner en marcha la extensión hacia Roca, la Provincia realizará recorridas de prueba. La intención es conocer cuánto demora efectivamente el tren entre las distintas localidades y verificar que las condiciones de seguridad estén dadas. “Lo que no queremos es arrancar con la parte izquierda. Si hay que esperar un poco más, la idea es que el servicio apenas arranque funcione como corresponde”, sostuvo.

Ese criterio también alcanza a la infraestructura de las estaciones y los cruces. El ministro remarcó que no se puede comenzar a prestar el servicio si no están terminados los elementos necesarios para garantizar la seguridad, entre ellos los apeaderos y las intervenciones previstas en los pasos ferroviarios.

Apeaderos 5 son los apeaderos previstos para la extensión entre Cipolletti y Roca. Estarán en Fernández Oro, Allen, J.J Gómez, Roca y Facultad de Medicina en Cipolletti. Según Provincia deberán contar con andenes, accesibilidad, iluminación, señalización y cercos perimetrales.

Qué falta para que el Tren Patagónico del Valle llegue a Roca

El tramo entre Cipolletti y Roca es, dentro de la ampliación proyectada, el que presenta las condiciones más favorables para avanzar primero. Sin embargo, todavía requiere obras puntuales antes de incorporar pasajeros. El proyecto provincial incluye una inversión inicial de $7.917,25 millones, destinada a reparaciones de material rodante, obras en estaciones y apeaderos, trabajos sobre vías, sistemas de comunicación y seguimiento, personal, seguros y otros gastos necesarios para poner en marcha la operación.

Una de las principales intervenciones según explicó el Ministro de Obras Públicas será el recambio de vías y durmientes en unos dos kilómetros. También deberán atenderse sectores donde el estado de la infraestructura se deterioró por problemas vinculados al riego de terrenos próximos a las vías.

Inversión $7.917,25 millones Es la inversión estimada para poner en marcha el proyecto de recuperación y ampliación del Tren del Valle, con intervenciones sobre la infraestructura y el material necesario.

A esto se suman los cruces ferroviarios. Algunos están declarados y otros funcionan de manera irregular, por lo que deberán definirse medidas de seguridad antes de ampliar el servicio. La alternativa que se analiza no contempla instalar barreras en todos los puntos, sino que en determinados cruces habrá banderilleros para ordenar y controlar el paso.

El objetivo de las intervenciones es que la infraestructura permita elevar la velocidad de circulación. Actualmente existen sectores donde las formaciones deben avanzar a velocidades muy reducidas; el proyecto busca que las vías puedan sostener una velocidad mínima de 40 kilómetros por hora, según indicó anteriormente a este medio el ingeniero operativo de Tren Patagónico, Néstor Fatori.

Servicios 4 son los que prevé inicialmente la Provincia para el tramo Cipolletti-Roca. Los horarios no están definidos aún, aunque estiman que podría ser en horarios "pico".

La extensión posterior hacia Chichinales quedará para una etapa más lejana. Primero, la Provincia quiere consolidar el tramo hasta Roca y comprobar cómo funciona el nuevo esquema. “Todavía falta muchísimo para esa etapa, pero vamos a tratar de llegar en el menor tiempo posible a prestar el mejor servicio posible”, planteó Echarren, aunque insistió en que la prioridad es que la primera etapa comience con las condiciones de seguridad y operación resueltas.

Con ese criterio, el regreso del Tren del Valle no se plantea como una única puesta en marcha, sino como un proceso escalonado: continuidad del servicio actual, servicio Cipolletti-Roca y, una vez consolidado ese tramo, extensión hacia Chichinales.