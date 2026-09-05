Ingresó un frente frío “ártico” con alerta de viento: cómo afectarán las ráfagas de 90 km/h al Alto Valle, la cordillera y Viedma

Tal como se anunció, este fin de semana ingresó un frente frío «ártico» que provocó un marcado descenso de la temperatura. Se trata de un fenómeno que cubrirá por completo el país, desplazándose hacia las regiones del centro y norte argentino donde aún se mantenía un clima cálido.

En la Patagonia, el viento del sur y sudoeste marcó el avance progresivo de esta masa de aire, por lo que la jornada del sábado comenzó con heladas. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) brindó detalles sobre las condiciones previstas e indicó que tanto Neuquén como Río Negro estarán bajo alerta por intensas ráfagas.

El pronóstico del tiempo para el Alto Valle

De acuerdo con el pronóstico, el Alto Valle no se encuentra bajo alerta, aunque registrará un marcado descenso térmico con una máxima de 9 °C y una mínima nocturna de 5 °C. De este modo, el aire fresco se sentirá durante toda la jornada.

El gran protagonista del día será el viento. Según el organismo nacional, se prevén velocidades constantes de 31 km/h, acompañadas por ráfagas intensas que podrían superar los 50 km/h.

Estas son las condiciones que se esperan en ciudades como Roca y Neuquén:

General Roca: Mañana: Parcialmente nublado con un 0 – 10% de probabilidad de precipitación. La temperatura registrará 1°C con vientos de 23 – 31 km/h con dirección predominantemente sur y ráfagas de 51 – 59 km/h. Tarde: Parcialmente nublado con un 0 – 10% de probabilidad de precipitación. La temperatura alcanzará los 9°C con vientos de 23 – 31 km/h con dirección predominantemente sudoeste. No se prevén ráfagas significativas. Noche: Parcialmente nublado con un 0% de probabilidad de precipitación. La temperatura será de 5°C con vientos de 13 – 22 km/h con dirección predominantemente sudoeste. No se prevén ráfagas significativas.

Neuquén: Mañana: Parcialmente nublado con un 0 – 10% de probabilidad de precipitación. La temperatura registrará 1°C con vientos de 23 – 31 km/h con dirección predominantemente sur y ráfagas de 51 – 59 km/h. Tarde: Parcialmente nublado con un 0 – 10% de probabilidad de precipitación. La temperatura alcanzará los 9°C con vientos de 23 – 31 km/h con dirección predominantemente este. No se prevén ráfagas significativas. Noche: Parcialmente nublado con un 0% de probabilidad de precipitación. La temperatura será de 5°C con vientos de 23 – 31 km/h con dirección predominantemente este. No se prevén ráfagas significativas.



El pronóstico del tiempo para la cordillera

En esta ocasión, si bien la alerta rige únicamente para la cordillera neuquina, el temporal repercutirá en toda la región e impactará también en el sector rionegrino, con probabilidad de nevadas en las zonas más altas.

En líneas generales, las temperaturas oscilarán entre 1 °C y 5 °C. Asimismo, se prevén vientos de hasta 41 km/h, con ráfagas intensas que podrían superar los 70 km/h.

Estas son las condiciones en ciudades como Bariloche y Villa La Angostura:

Bariloche: Mañana: Algo nublado con un 0% de probabilidad de precipitación. La temperatura registrará -5°C con vientos de 13 – 22 km/h con dirección predominantemente este. No se prevén ráfagas significativas. Tarde: Algo nublado con un 0% de probabilidad de precipitación. La temperatura alcanzará los 5°C con vientos de 23 – 31 km/h con dirección predominantemente este y ráfagas de 42 – 50 km/h. Noche: Parcialmente nublado con un 0% de probabilidad de precipitación. La temperatura será de 1°C con vientos de 32 – 41 km/h con dirección predominantemente este y ráfagas de 60 – 69 km/h.

Villa La Angostura: Mañana: Algo nublado con un 0% de probabilidad de precipitación. La temperatura registrará -4°C con vientos de 13 – 22 km/h con dirección predominantemente este y ráfagas de 42 – 50 km/h. Tarde: Parcialmente nublado con un 0% de probabilidad de precipitación. La temperatura alcanzará los 5°C con vientos de 32 – 41 km/h con dirección predominantemente este y ráfagas de 60 – 69 km/h. Noche: Parcialmente nublado con un 0% de probabilidad de precipitación. La temperatura será de 1°C con vientos de 42 – 50 km/h con dirección predominantemente este y ráfagas de 70 – 78 km/h.



El pronóstico del tiempo para Viedma y San Antonio Oeste

La costa rionegrina será la más afectada por el temporal de viento. Según el organismo nacional toda el sector este de Río Negro estará bajo alerta por viento del sector sur con velocidades entre 40 y 60 km/h, y ráfagas que pueden superar los 90 km/h.

Estas son las condiciones para Viedma y San Antonio Oeste: