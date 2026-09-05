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Cierre total de Pino Hachado: el estado de las rutas cordilleranas de Neuquén, Río Negro y pasos a Chile hoy, 5 de septiembre

Vialidad Nacional informó el cierre de Pino Hachado este sábado 5 de septiembre. A continuación, el detalle actualizado sobre el estado de las rutas y el resto de los cruces hacia Chile ubicados en Neuquén y Río Negro, una guía clave para transitar por la cordillera.

Redacción

Por Redacción

Cierre total de Pino Hachado hoy.

Cierre total de Pino Hachado hoy.

Las rutas y los pasos fronterizos de Neuquén y Río Negro iniciaron otra jornada complicada por las condiciones climáticas. La situación afectó principalmente los cruces fronterizos con Chile y diversos tramos cordilleranos.

Ante la presencia de hielo y nieve sobre la calzada, Vialidad Nacional recomendó extremar las precauciones al circular este sábado 5 de septiembre.

Cierre total de Pino Hachado: el estado de los pasos a Chile

Vialidad informó el cierre total y preventivo de Pino Hachado. A través de un informe emitido a las 07:50 se comunicó que el paso se encuentra intransitable debido a que la calzada amaneció congelada por las bajas temperaturas.

Acá tenés el reporte del estado del resto de los pasos fronterizos de Neuquén y Río Negro con Chile para este 5 de septiembre de 2026:

Paso FronterizoProvincia / Ruta de AccesoEstado al 05/09/2026Horario de AtenciónObservaciones e Indicaciones Oficiales
Cardenal SamoréNeuquén / Río Negro (RN 231)HABILITADO con precaución09:00 a 19:00 hsCalzada mojada por precipitaciones, sectores con acumulación de nieve en cotas altas e hielo por heladas matinales. Esquema de circulación coordinado. Portación y uso obligatorio de cadenas físicas.
Mamuil MalalNeuquén (RP 60 / Junín de los Andes)HABILITADO con restricción de horarios08:00 a 18:00 hsTramo de ripio deteriorado con abundante barro, nieve/aguanieve en la traza y heladas. Presenta cortes/ventanas de cierre programados por obras en la ruta. Portación obligatoria de cadenas.
IcalmaNeuquén (RP 13 / Villa Pehuenia)HABILITADO con extrema precauciónEgreso: 08:00 a 17:00 hs
Ingreso: 08:00 a 18:00 hs		Nieve e hielo sobre la calzada en sectores altos (acceso Batea Mahuida). Habilitado únicamente para vehículos livianos y tracción 4×4. Uso obligatorio de cadenas.
Hua HumNeuquén (RP 48 / San Martín de los Andes)HABILITADO con precaución08:00 a 20:00 hsPaso mixto (terrestre y lacustre). Ripio poceado con sectores de barro y huellas heladas por lloviznas persistentes. Cadenas obligatorias y reserva previa confirmada en barcaza para el lado chileno.
Pérez RosalesRío Negro (Bariloche / Puerto Blest)HABILITADO08:00 a 18:00 hsPaso de carácter turístico/lacustre operativo con normalidad. Sujeto a las condiciones climáticas para la navegación lacustre.
PichachénNeuquén (RP 6 / El Cholar)INHABILITADO / CERRADOTemporada invernalInhabilitado por período de veda invernal debido a la acumulación de nieve acumulada en alta montaña.

El estado de rutas cordilleranas hoy, 5 de septiembre

Según el nuevo reporte oficial, las rutas de la cordillera presentan inestabilidad climática. Por este motivo, Vialidad solicitó evitar transitar salvo en casos de extrema necesidad.

A continuación, el detalle del estado de las vías más transitadas de la región

RutaTramo / ZonaJurisdicciónEstado de TransitabilidadObservaciones y Exigencias
Ruta Nacional 40Junín de los Andes – Empalme Ruta Nacional 234NacionalTransitable con extrema precauciónCalzada resbaladiza con precaución por residuos del derrame de combustible. Evitar circulación nocturna o de madrugada.
Ruta Nacional 40Siete Lagos (Emp. RN 231 – Emp. RP 63 / San Martín de los Andes)NacionalTransitable con extrema precauciónCalzada húmeda con sectores poceados, acumulación de barro e hielo. Equipos en tareas de despeje. Uso obligatorio de cadenas.
Ruta Nacional 40Bariloche – Villa Mascardi – El BolsónNacionalTransitable con extrema precauciónAlerta por inestabilidad climática y heladas matinales. Calzada húmeda por riego de salmuera. Uso obligatorio de cadenas.
Ruta Nacional 40Rinconada – Zapala / Catan LilNacionalTransitable para livianos / Restricción a pesadosPresencia de barro, heladas y acumulación de nieve en banquinas. Uso obligatorio de cadenas. Sin circulación nocturna.
Ruta Nacional 237Piedra del Águila – Confluencia Traful – Empalme RN 40NacionalTransitable con extrema precauciónCalzada húmeda, lloviznas y visibilidad reducida por neblina. Riesgo de caída de piedras e hielo. Uso obligatorio de cadenas.
Ruta Nacional 23Los Menucos – Jacobacci – Comallo – Pilcaniyeu – Emp. RN 40NacionalTransitable con restricciónHabilitada solo para vehículos livianos con cadenas. Intransitable para tránsito pesado y sin tránsito nocturno en tramos de ripio por barro.
Ruta Nacional 1S40Empalme RN 23 – Límite con Chubut / ÑorquincoNacionalTransitable con extrema precauciónTraza de ripio con acumulación de barro, serrucho y baja adherencia. Exclusivo para vehículos 4×4 o tracción simple con cadenas. Sin tránsito nocturno.
Ruta Nacional 231Empalme RN 40 – Paso Cardenal Samoré / AduanaNacionalTransitable con precauciónCalzada mojada con acumulación de nieve en cotas altas y sectores con hielo por heladas matinales. Portación y uso obligatorio de cadenas.
Ruta Nacional 242Las Lajas – Paso Pino HachadoNacionalHABILITADO con precaución (de 09:00 a 18:00 hs)Operaciones de despeje continuo. Viento fuerte y sectores con hielo/caída de piedras. Uso obligatorio de cadenas.
Ruta Provincial 5Añelo – Rincón de los SaucesProvincial (Neuquén)Transitable con precauciónDeformaciones, baches y banquinas inestables por barro. Trabajos en badén de Carranza y desvíos por obras. Portación obligatoria de cadenas.
Ruta Provincial 8Empalme RP 7 – Límite con Río NegroProvincial (Neuquén)Transitable con precauciónTramo de ripio deteriorado por barro e hielo matinal. Portación obligatoria de cadenas.
Ruta Provincial 6El Cholar – Paso Pichachén / El Bolsón – ÑorquincoProv. (Nqn / RN)Precaución / Cierre a ChileCierre estacional en el paso internacional Pichachén. Tramos de ripio habilitados con barro y escarcha. Portación obligatoria de cadenas.
Ruta Provincial 7Neuquén – Añelo / San Patricio del ChañarProvincial (Neuquén)Transitable con precauciónTránsito pesado muy intenso. Calzada mojada, trabajos de bacheo y desvíos. Evitar circulación nocturna.
Ruta Provincial 13Primeros Pinos – LitránProvincial (Neuquén)Transitable con restricción / Cierre nocturnoSectores con hielo sobre la calzada y nieve acumulada. Operación de maquinaria vial. Cierre preventivo a partir de las 18:00 hs.
Ruta Provincial 13Litrán – Paso IcalmaProvincial (Neuquén)Transitable con extrema precauciónAcumulación de nieve e hielo en zonas altas (acceso Batea Mahuida). Uso obligatorio de cadenas.
Ruta Provincial 23Junín de los Andes – Rahue – Aluminé – LitránProvincial (Neuquén)Transitable con extrema precauciónTraza de ripio deteriorada por barro, lluvia e hielo en la Cuesta de Rahue. Uso obligatorio de cadenas y sin tránsito nocturno.
Ruta Provincial 63Confluencia (RN 237) – Paso Córdoba – San MartínProvincial (Neuquén)Transitable con precauciónRipio poceado, abundante barro y heladas. Se recomienda transitar en vehículos 4×4. Portación obligatoria de cadenas.


Temas

Chile

Neuquén

Paso Cardenal Samoré

Pino Hachado

Río Negro

Las rutas y los pasos fronterizos de Neuquén y Río Negro iniciaron otra jornada complicada por las condiciones climáticas. La situación afectó principalmente los cruces fronterizos con Chile y diversos tramos cordilleranos.

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