Diez ideas para la futura Carta Orgánica de Bariloche
No necesitamos una Carta más extensa, sino una mejor: sencilla, moderna, exigente con quienes administran y preparada para el futuro.
Bariloche va a discutir algo bastante más importante que una elección: las reglas con las que queremos vivir durante los próximos veinte años.
La reforma de la Carta Orgánica no puede limitarse a discutir cargos, mandatos o estructuras. Bariloche cambió y el mundo mucho más. No necesitamos una Carta más grande, sino una mejor: sencilla, moderna, exigente con quienes administran y preparada para el futuro. Hay diez cuestiones que deberían formar parte de esa discusión.
- Menos burocracia, más control. Durante años confundimos control con burocracia. Multiplicar firmas y expedientes no hace necesariamente más transparente al Estado; muchas veces sólo lo hace más lento. Debemos simplificar procedimientos y consolidar el expediente digital. Cada decisión debe ser trazable: quién decidió, por qué, cuánto costó y cuál fue el resultado. La tecnología permite menos burocracia y más transparencia.
- Cada poder debe hacer lo que le corresponde. Cuando todos intervienen en todo, nadie termina siendo responsable. El Ejecutivo debe gobernar; el Concejo legislar y ejercer el control político; y el Tribunal de Contralor controlar con verdadera independencia. Ese control también debe modernizarse, utilizando tecnología para detectar sobreprecios, contrataciones repetidas, concentración de proveedores o desvíos presupuestarios. Quien controla no puede estar tecnológicamente detrás de quien administra.
- Un Estado medido por resultados. El Estado no debe evaluarse solamente por cuánto gasta, sino por lo que consigue. Cada área debería tener objetivos públicos y medibles. Si invertimos en calles, debemos saber cuánto mejoramos; si invertimos en transporte, cuánto mejoraron las frecuencias. Una institución pública no se justifica por existir, sino por lo que hace.
- Infraestructura a veinte años. Calles, pluviales, transporte, conectividad y servicios no pueden redescubrirse como problema cada cuatro años. Bariloche debería contar con un Fondo Permanente de Infraestructura destinado a inversión. Debemos construir la ciudad pensando a veinte años y no solamente en el próximo mandato.
- Tierra y vivienda. Tenemos un territorio enorme y, paradójicamente, miles de familias tienen cada vez más dificultades para acceder a un lugar donde vivir. Cuando el Estado realiza infraestructura o modifica indicadores urbanísticos genera valor. Una parte razonable debe regresar a la comunidad para generar suelo, vivienda e infraestructura. Necesitamos inversión privada, pero con una regla clara: si la ciudad genera valor, una parte debe ayudar a construir ciudad.
- Representar a toda Bariloche. El Oeste, el Alto, el Este y el Centro tienen realidades diferentes. Deberíamos discutir un sistema mixto de representación, con concejales elegidos por toda la ciudad y otros territorialmente. La discusión no es sólo cuántos concejales queremos, sino si todos los sectores tendrán efectivamente una voz.
- Democracia municipal permanente. La participación no puede aparecer únicamente cada cuatro años. Una Plataforma Ciudadana Digital debería permitir realizar trámites, presentar iniciativas, consultar expedientes, participar en audiencias y conocer obras, contrataciones y presupuesto. Pero participar tiene que servir para algo.
- Una Carta preparada para la inteligencia artificial. Estamos escribiendo reglas que probablemente lleguen cerca del 2050. Es imposible imaginar ese futuro sin inteligencia artificial. La IA podrá mejorar el tránsito, anticipar incendios, controlar contrataciones, detectar irregularidades y simplificar trámites. La discusión no es si el Municipio la utilizará, sino bajo qué reglas. Todo vecino debe saber cuándo una decisión fue asistida por IA. Ninguna sanción o decisión que afecte derechos puede quedar exclusivamente en manos de un algoritmo. Debe existir revisión humana, protección de datos y sistemas relevantes auditables. Y los datos de Bariloche deben seguir siendo de Bariloche. La tecnología debe trabajar para el Estado, nunca el Estado quedar prisionero de la tecnología.
- Ambiente y desarrollo. Tenemos la obligación de proteger nuestros bosques, lagos y montañas, pero no creo en la falsa dicotomía entre ambiente y desarrollo. Bariloche necesita inversión, trabajo, vivienda e infraestructura. La pregunta no es desarrollo sí o no, sino qué desarrollo queremos: inteligente, planificado y compatible con nuestro entorno.
- Una cláusula contra la burocracia eterna. El Municipio debería revisar periódicamente organismos, trámites, tasas, registros y procedimientos, explicando qué debe mantenerse, modernizarse o desaparecer. El Estado tiende a acumular estructuras, pero rara vez elimina algo. Debemos preguntarnos: ¿para qué sirve esto? Y cuando no exista una buena respuesta, tener el coraje de cambiarlo.
No propongo una Carta llena de declaraciones imposibles de cumplir. Propongo una Constitución municipal moderna, que permita gobernar sin burocracia innecesaria y controlar sin paralizar; que cuide los recursos, facilite la inversión y prepare a Bariloche para el futuro.
El peor resultado sería discutir durante meses nombres, cargos y estructuras para terminar cambiando sólo algunas palabras. La pregunta verdaderamente importante es otra: ¿qué Bariloche queremos dejarles a nuestros hijos?
Porque una Carta Orgánica no debe escribirse pensando en quién gobierna hoy o mañana, sino en quienes van a vivir en Bariloche cuando nosotros ya no gobernemos nada.
* Presidente del Tribunal de Contralor Municipal, San Carlos de Bariloche.
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