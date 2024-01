“No hay más plata”

Hugo Ricardo Rucci, DNI 7.578.577

General Roca

Si comparamos la democracia en un país libre con una compañía de teatro o compañía teatral podríamos suponer que los ciudadanos serían las “estrellas” por ser los personajes más importantes y con luz propia en la puesta en escena de la compañía, obra que podríamos llamar “la democracia”.

Todos los demás integrantes del equipo (teatral), llámense : utileros, sonidistas, actores secundarios, extras, plomos etc, deben servir a las estrellas (deben prestarles servicio), están en segundo término, no en el primero, en todos los órdenes incluidas las ganancias. Cuando hay dinero se reparte de arriba hacia abajo, es decir 1º las estrellas y después el resto.

Si no hay dinero de la misma manera pero siempre las estrellas primero que deberán percibir una cantidad monetaria aunque disminuida pero así aun más importante que la que el resto de la compañía. Para hacerla corta y volviendo a la sociedad si no hay plata no la habrá para nadie y el reparto debe hacerse de arriba para abajo, es decir (volviendo a la comparación) 1º las estrellas es decir los ciudadanos, y después en segundo término con un reparto menor de dinero para los servidores públicos, llámense empleados públicos, justicia aquí me quiero detener un instante y debo decir que los sueldos que perciben son desmedidos con respecto a la función que cumplen.

Debo agregar también que ningún fallo se debe apartar de la racionalidad y la lógica, precisamente ambas características brillan por su ausencia en muchos fallos rionegrinos. Volviendo al cotejo con la compañía teatral si algún servidor público brilla con luz propia tendría que pasar al grupo de las estrellas y de este modo ganaría más dinero. Que quiero decir con esto que si algún servidor público está desconforme con su sueldo que renuncie y se dedique a otra cosa. Tambien quiero decir que si es empleado público seguramente mucho brillo no tiene si lo tuviera seguramente estaría brillando en cualquier otra actividad más rentable. No quiero terminar sin resaltar la tarea que hacen la gente del sector de salud y del sector policial que con mucho esfuerzo y abnegación desempeñan la importante tarea que les asigna la sociedad, casi siempre no reconocida.