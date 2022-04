Desde hace años poseo tarjetas del Banco Patagonia, y en especial uso la tarjeta Master de Mercado Libre por la cual tengo repetidas veces que reclamar el resumen, el cual cuando pago, lo hago con gastos de mora, que jamás provoco yo, sino el banco al no enviar el resumen.



En diciembre de 2021 me piden disculpas, me mandan el resumen y me vuelven a cobrar mora. Me quejo por escrito, y no recibo respuesta. Me llaman por deuda de la tarjeta y la pago dos veces, ya que insisten que no está paga, luego me quejo para que me devuelvan el importe pagado de más, y no contestan, o sea me queda un saldo a favor en la tarjeta.



Hoy en Pascuas quiero usar ese saldo y dicen que la tarjeta esta “bloqueada”. Llamo a Master y me dicen: “Nosotros no somos, es el banco”.



Me habían dicho (rumores de pasillo), que cuando los bancos reciben quejas como la mía, existe la posibilidad que a modo de hacer ver quién tiene más poder, hagan bloquear las tarjetas… por supuesto ellos dicen:”Es por su bien”, cuando en realidad se aprovechan de la impunidad que les da su posición para que no nos quejemos, o luego nos aguantemos sus provocaciones….y espero que esto no sea cierto, porque ¡ya sería el colmo!



En mi caso, y por más que no contesten los mails, puntualmente el señor Sánchez del Banco Patagonia (no pongo el nombre de pila, para que no pase vergüenza), no me van hacer callar… seguiré este tema, que hoy denuncié a defensa al consumidor, y hasta donde me sea posible. No podemos seguir siendo tratados así por estas instituciones.



Jorge Luis Fernández Avello

DNI 12.862.056

Bariloche