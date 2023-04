No salgo de mi asombro

Hugo Ricardo Rucci, DNI 7.578.577

General Roca

Hace más de un año que le envíe el diseño de mi inversor generador de pulsos electrónicos de alto rendimiento para motores de automóviles eléctricos al Ingeniero Juan Ignacio Tournour de la empresa Volkswagen Argentina (planta en Zárate), para que lo enviara a la casa matriz en Alemania, cosa que hizo en repetidas oportunidades a mi solicitud a través del tiempo el requirió información, la respuesta fue siempre la misma: todavía no hay resultados, en mis últimas solicitudes de información tournour alegó que la empresa Volkswagen era un “monstruo” y que él no sabía adonde había ido a parar la carpeta con el diseño del inversor.

Cuando retomé mis actividades luego del grave accidente que tuve recorriendo internet veo que Volkswagen estaba promocionando un (inédito) inversor impulsor de motores de automóviles eléctricos con un rendimiento del 20% superior a los demás inversores (el único inversor con un rendimiento por el diseño que tiene que lo hace único y distinto a todo lo conocido es el mío). Lo más lindo es que lo estaba promocionando como que el diseño era de ellos cosa que es una falacia.

Hablemos del diseño del inversor

Los inversores comunes o vulgares ninguno rinde más que otro, todos rinden aproximadamente lo mismo, el único que tiene un rendimiento superior fue diseñado por mí, es un diseño (inédito y patentado en EE.UU. Nº US 9,203,331 B2) y fuera de lo común que lo hace único y distinto a todo lo conocido hasta ahora, (principio usado por primera vez en el mundo en motores eléctricos). Es reactivo, inductivo, capacitivo, resonante método único que permite homogeneizar el vasto contenido armónico del pulso reactivo y de esta se obtiene como resultado una única frecuencia de resonancia muy baja que es igual a la de resonancia (L C) L=inductancia de la bobina del campo y C= a la capacidad del capacitor de recuperación del pulso reactivo (no hay otra manera de obtener un rendimiento superior).

Se puede obtener información del ensayo realizado por el INTI a un motor monofásico con el sistema de recuperación tipeando en internet (INTI reductor de consumo para motores eléctricos Hugo Rucci).

Espero que Volkswagen reconozca la propiedad intelectual mía sobre el sistema.