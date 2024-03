No será nido de ratas, pero…

Juan Carlos Malgesini, DNI 4.673.429

Puerto de San Antonio Este

Seguramente si un ciudadano de a pie se los dijera, inmediatamente actuarían contra de él, conforme a la ley, pero “fue el presidente…”,

Entonces a mí, que estoy desilusionado, les cuento por qué digo tal cosa: es por que la diputada Nacional por Tierra del Fuego, de apellido Caparrós, que, utilizando a su secretaria y abogado, organizó la habilitación legal ante el gobierno de su provincia y la Nación, para que se instalara un radar que los ingleses, por medio de una empresa internacional norteamericana, instalara en Tolhuin (corazón en lengua indígena a pocos kilómetros de Malvinas), sobre Ruta 3 de Tierra del Fuego en la estancia El Relincho -que luego de las protestas de los veteranos de Malvinas se incendiara hasta los cimientos- sin que hasta el presente, pese a cientos de notas y denuncias ante diversas autoridades como el Ministerio de Defensa, se efectuaran. Sin resultado alguno, ya que el radar sigue estando allí, “vivito y coleando”, para vergüenza y desmedro de nuestra soberanía.

No digo más porque policías, prefectos, gendarmes, diputados y senadores etc. tienen conocimiento de este terrible atropello a la soberanía nacional que lleva a cabo en nuestro territorio. Además de las cartas, que este diario me ha publicado, donde denuncio este avance de Gran Bretaña en nuestras narices.

Al parecer, el presidente Milei tendría alguna razón, para llamar “nido de ratas” al Congreso. Digo por las conductas de algunos representantes legislativo, que he reflejado en las cartas que al respecto me ha publicado este diario y que agradezco.