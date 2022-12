Parcial y tendencioso

Jorge Porrino, DNI 11.845.992

JUNIN DE LOS ANDES

Siempre leí los informes de Ítalo Pisani, sus investigaciones al radicalismo rionegrino, a los barones de la fruta y petroleros entre otros, coincidiendo en sus análisis.

Leí su opinión doble sobre el juicio a la vicepresidenta y me parece parcial, tendencioso. Además alega su rechazo a la difusión de los chats de la mafia judicial y Magneto, no así cuando su presidente Macri espió a las víctimas del ARA San Juan, de pintarle los celulares hasta a sus propios funcionarios y opositores: ahí no era ilegal para Ud.

Tampoco se explaya sobre los 45 mil millones de dólares que se quedó Macri. Le tengo recordar su odio a los mapuches, pobres, playeros como llaman la burguesía a la gente común. Espero que esta carta sea publicada si siguen diciendo que es periodismo independiente y no militante.