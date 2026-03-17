Parque eólico en Cipolletti

Leonardo Salgado, DNI 16.120.304

Cipolletti

La empresa australiana Fortescue pretende instalar un parque eólico en el paraje Rentería (ubicado dentro del ejido municipal de Cipolletti), para lo cual el gobierno de Río Negro modificó en 2023 los límites del Área Natural Protegida Valle Cretácico, dejando afuera un sector que, paradójicamente, el mismo Plan de Manejo de esa ANP sugiere proteger especialmente: un parche o isla de estepa patagónica que constituye la manifestación más septentrional de ese bioma en la provincia.

Precisamente, en ese sector que debía resguardarse, se instalarán 46 aerogeneradores de 200 metros de altura, los cuales se verán desde casi todos lados, dañando para siempre las maravillosas vistas que ofrece El Anfiteatro, un Monumento Natural creado por ley provincial ubicado dentro del ANP Valle Cretácico y zonificado en el Plan de Manejo con una categoría equivalente a “Paisaje Protegido”.

La instalación del parque eólico en los bordes de meseta que rodean El Anfiteatro atenta contra ese objetivo de conservación, y dejará a las futuras generaciones de rionegrinos y neuquinos sin la posibilidad de disfrutar de esos maravillosos paisajes, sin la interferencia visual de los aerogeneradores que se piensan instalar.