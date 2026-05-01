Memoria en Movimiento (1912-2026): El Archivo del diario en la Era Digital

La historia regional vive en entre sus páginas. Fotografía de un ejemplar de 1923. (Archivo)

La historia del archivo no comienza con el papel diario, sino con el nacimiento mismo de la institución el 1 de mayo de 1912. Desde esa fecha fundacional como semanario, la hemeroteca ha custodiado el registro de la región, consolidándose tras la transformación en diario en 1958.

En sus primeras décadas, la labor del archivo era un oficio de precisión y reciclaje: se utilizaban tijeras y pegamento sobre hojas confeccionadas con los sobrantes de las bobinas de papel, cortadas a medida oficio. La tarea era incesante; cada día se procesaban hasta cuatro ejemplares del diario, recortando noticia por noticia para alimentar un fondo documental que hoy es la pieza central de consulta para investigadores y la comunidad.

En la mesa de trabajo conviven «recortes», fotos, es tener «la historia entre las mano»

A mediados del siglo XX, el archivo se profesionalizó como el soporte crítico de la redacción. Los archiveros enfrentaban la «pretensión de universalidad», teniendo que clasificar lo imprevisto. Términos de nuestra realidad regional como «ñoquis» o «barras bravas» —inexistentes en tablas de clasificación universal— requerían de la lógica y la intuición del personal para ser localizables en sobres y carpetas. El acceso a la información era una carrera contra el reloj; los periodistas necesitaban antecedentes para cerrar sus notas «para ayer», y el archivero debía bucear en estanterías de madera para encontrar el dato preciso que diera el necesario «valor agregado» a la crónica diaria.

Evolución técnica y sensibilidad social

La organización metódica simplifica la búsqueda de documentos, el orden es esencial (Archivo)

El diario Río Negro siempre ha estado a la vanguardia en la incorporación de sistemas de impresión avanzados, y su archivo no se ha quedado atrás. Con el avance de la digitalización, no sólo se transformaron las herramientas y el vocabulario técnico —incorporando términos como escáner, resolución o servidores—, sino también las formas de nombrar y comprender la realidad social.

A la par de estos cambios, la sensibilidad colectiva y los marcos legales redefinieron conceptos centrales. Hoy, el archivo gestiona categorías que reflejan esas transformaciones, como identidad de género, diversidad, sustentabilidad o femicidio, término que reemplazó al antiguo y sesgado “crimen pasional”. Esta actualización del tesauro interno permite que una búsqueda actual recupere fielmente la historia de los derechos en la región, adaptando la memoria histórica a los nuevos marcos humanos, sociales y jurídicos que rigen nuestro presente.

En 2026, el flujo de trabajo alcanza una sofisticación técnica que garantiza la perpetuidad de la información. El proceso comienza cada jornada con la «apertura» del diario en el sistema Millennium, que separa automáticamente la interfaz de Redacción de la de Archivo. Aquí, el documentalista realiza una curaduría esencial: cliquear nota por nota para validar que cada unidad informativa esté correctamente agrupada. Esta validación humana es el filtro de calidad que transforma la noticia efímera en un documento histórico recuperable.

El núcleo digital: La era del sistema Quay

La interfaz presenta un sistema de búsqueda de archivos digitales con una barra lateral izquierda para filtrar por categorías como artículos o fotos y una columna central con resultados listados (Archivo)

Una vez finalizada esta etapa, la información migra a Quay, el núcleo del archivo digital. Este sistema permite un desglose atómico de la página, desarmando la composición gráfica para separar cada elemento: el texto periodístico, las fotos y los avisos publicitarios de forma independiente. Desde Quay, el documentalista ejerce un control total, pudiendo enviar a los redactores exactamente el componente que necesiten con un solo clic. Esta infraestructura robusta asegura que los 114 años de historia iniciados en 1912 permanezcan vivos, íntegros y localizables.

Para entender la relevancia de esta labor, basta mirar a los grandes sobrevivientes de la prensa mundial. The New York Times mantiene su mítica «Morgue», un archivo físico de millones de recortes que hoy, tras ser digitalizado, se comercializa como un servicio premium. En Europa, diarios como El País o Le Monde han transformado sus departamentos de documentación en centros de inteligencia que alimentan sus plataformas en tiempo real, garantizando que ninguna noticia se publique sin ser contrastada con su propia memoria histórica.

El punto en común entre estos referentes y nuestro archivo patagónico es la curaduría humana y el uso de sistemas que, como nuestro Quay, permiten la independencia del objeto documental. Esta tecnología es la que faculta a estos medios para rescatar una fotografía de hace un siglo y reutilizarla hoy con la misma calidad original. Al igual que estos colosos, hemos comprendido que la diferencia entre un medio que desaparece y uno que trasciende radica en la capacidad de constituirse como su propia fuente primaria, otorgando a la información un valor patrimonial.

Orden metódico, memoria imborrable: Así cuidamos nuestra historia impresa (Archivo)

Como expresión de este compromiso con la memoria regional, el archivo funciona en el tercer piso de 9 de Julio 744 (General Roca), en Editorial Río Negro, con acceso gratuito para escuelas y colegios.