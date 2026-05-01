Biblioteca Editorial Río Negro: Un faro de conocimiento que se proyecta al futuro

Vista de la sala de lectura con su nueva estética, empotrados de madera para aprovechar cada espacio

La historia de la Biblioteca Pública de la Editorial Río Negro nació en 1979 como un centro de estudios enfocado en la complejidad social y los derechos humanos. En 1980, fue designada por la ONU como Biblioteca Depositaria, siendo la única en Argentina gestionada por una empresa privada dentro de una red mundial que garantiza el acceso público a documentos sobre economía, salud y medio ambiente. Su influencia alcanza un radio de 250 kilómetros, consolidándose como un soporte fundamental para la Universidad Nacional del Comahue y las instituciones del Alto Valle.



Un patrimonio bibliográfico invaluable

Ubicada en el tercer piso de Nueve de Julio 773, resguarda un fondo que incluye la Enciclopedia Espasa Calpe de 120 tomos, colecciones de ciencias sociales y una sección crítica sobre historia y literatura patagónica. Este valor obtuvo su máxima validación en mayo de 2010, cuando la Legislatura de Río Negro la declaró: “De interés, cultural y educativo, la labor y la trayectoria, por su aporte en la difusión de los derechos humanos; en el campo de la ciencia, de la investigación académica y periodística; la promoción sociocultural y por su contribución en el registro y documentación de información histórica, patrimonio vital de la humanidad”.

La invaluable colección que forma parte del patrimonio vital de la institución

Restauración y Modernidad

Tras el cierre preventivo en 2020, la Biblioteca inició una restauración total de su espacio físico. Este regreso implicó una curaduría profunda y el descarte de material obsoleto para ganar funcionalidad y adaptarse al presente. La gran novedad es la implementación de Koha, el sistema de gestión de código abierto más importante del mundo, que permite una catalogación moderna bajo estándares internacionales. Adoptar Koha brinda una visibilidad global a tesoros regionales que antes eran inaccesibles en registros manuales.

Compromiso con la Excelencia

La Biblioteca se alinea hoy con referentes globales como la Fundación Gulbenkian, demostrando que la inversión privada puede sostener un faro de conocimiento gratuito para la comunidad. En 2026, la reapertura no solo recupera un lugar de estudio, sino que reafirma el compromiso de ofrecer a la Norpatagonia un acceso democrático a información verificada y un patrimonio bibliográfico único en la región.

